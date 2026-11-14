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砸740億美元 SpaceX擬在德州、亞利桑納州蓋AI運算園區

編譯季晶晶簡國帆／綜合報導
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SpaceX計畫在德州與亞利桑納州興建兩座超級運算園區。（美聯社）
SpaceX計畫在德州與亞利桑納州興建兩座超級運算園區。（美聯社）

AI摘要

文章摘要整理：

SpaceX宣布砸下逾740億美元，於德州與亞利桑納州興建兩座AI超級運算園區，並強調將自備電力與冷卻系統，以擴大AI布局。

SpaceX在12日在官網發布聲明表示，計畫投資逾740億美元，在德州Starbase基地與亞利桑納州共興建兩座超級運算園區，將自行發電，而非從公共電網取電，進一步擴大AI運算布局。

SpaceX在官網發布聲明表示，預期將在Starbase基地支出超過240億美元，在占地約444英畝的土地，興建燃氣發電廠與超級運算設施，將自行發電，而非從公共電網取電。

Starbase市政委員會預定12月9日評估這項計畫的房產稅減免案。SpaceX表示，德州計畫已創造超過3000個營建職缺，正式營運後可望支持超過500個永久職缺。

SpaceX也將在亞利桑納州科奇斯郡（Cochise），投入約500億美元興建運算園區，可望創造約5500個營建職缺與1,000個永久職缺。目前還不清楚這座園區是否將仰賴天然氣。SpaceX表示，正與當地電力合作社合作，運用現有的再生資源，並採用乾式冷卻、而非工業用地下水，這項計畫最多可望讓合作社成員電費減少20%。

不過，這座園區的計畫仍須獲科奇斯郡批准，郡政府預計12月舉行公聽會，但該設施也面臨反對聲浪。一份已獲得2,400人連署的請願書，要求官員否決申請。

SpaceX上季已有逾半數營收來自AI部門，凸顯業務版圖已大幅超越火箭與Starlink衛星網路。

精華 FAQ

  • SpaceX計畫在德州Starbase基地與亞利桑納州科奇斯郡興建兩座超級運算園區，合計投資逾740億美元，進一步擴大其AI運算布局。

  • 德州部分預計投入超過240億美元，將在約444英畝土地上興建燃氣發電廠與超級運算設施，並自行發電，不從公共電網取電，已創造逾3000個營建職缺。

  • 亞利桑納州科奇斯郡計畫投資約500億美元，預估帶來5500個營建職缺與1000個永久職缺，但仍待核准，且已有2400人連署請願，要求官員否決申請。

亞利桑納州 德州 SpaceX

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