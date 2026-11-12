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日圓兌美元又逼近160大關 官員警告貶太快 當局可能再出手干預

編譯季晶晶／綜合外電
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日圓兌美元又貶至逼近160關卡，日本當局再度面臨出手干預的壓力。（路透）
日圓兌美元又貶至逼近160關卡，日本當局再度面臨出手干預的壓力。（路透）

AI摘要

文章摘要整理：

美國通膨意外偏高帶動美元走強，日圓一度逼近160，迫使日本官員再度警告匯率貶勢過快，市場因此提高日本可能再次出手干預的預期。

美國通膨高於預期，市場押注聯準會可能進一步升息，帶動美元走強，日圓兌美元一度重貶0.8%至159.94，逼近160日圓大關，日本當局再度面臨進場護盤壓力。

日本財務官三村淳周四表示，近日匯率變動「太快」，並提醒市場，現在就忘記今夏的干預還太早。日圓隨後小升0.1%至159.63。

日本銀行雖未排除繼續升息，但若聯準會再度緊縮，美日利差恐重新擴大，加重日圓貶值壓力。

澳洲聯邦銀行策略師Carol Kong表示，日圓在很大程度上仍受聯準會政策預期牽動，即使日本銀行加快升息步伐，在鷹派程度上仍難以壓過聯準會。

她說：「如果匯率迅速貶破160，將讓東京警鈴大作。我們幾乎肯定很快就會看到日本官員加強警告，反對日圓走弱。」

日本官員強調，是否干預取決於匯率變動速度與市場是否失序，而非特定價位。不過，市場人士仍將160視為可能的防線，今年稍早貶破後曾引發干預。日本今夏三度進場護盤，共耗資15.4兆日圓。

精華 FAQ

  • 主要因美國通膨高於預期，市場押注聯準會可能進一步升息，帶動美元走強，日圓因此一度貶至159.94，距離160關卡僅一步之遙。

  • 財務官三村淳表示，近日匯率變動「太快」，並提醒市場不要過早忘記今夏的干預措施，顯示當局對日圓急貶高度警戒，必要時可能再度出手。

  • 雖然日本官員稱是否干預取決於變動速度與市場是否失序，但市場仍把160視為重要防線，因為今年稍早貶破後曾引發干預，且今夏已三度護盤、耗資15.4兆日圓。

聯準會 匯率 通膨

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