日本散戶大買日公債 3、5年期殖利率都突破2%推升買氣

AI摘要 文章摘要整理： 日本散戶因零售公債殖利率升破2%而大量搶購，11月發行額創新高，市場認為這可能改變民眾長年把錢存銀行的習慣。

有「渡邊太太」之稱的日本 散戶投資人，正掀起搶購本國公債熱潮。英國金融時報（FT）報導，日本11月的零售公債發行額達到2.03兆日圓（126億美元），比上個月多出一倍，創歷史新高。這可能撼動民眾長年把錢存銀行的習慣，總額高達7兆美元的現金可能開始搬家。

日本家庭向來習慣把錢存放在銀行，總規模高達7兆美元，儘管幾乎沒有利息可拿。如果這種做法發生重大改變，可能為銀行和整個日本公債市場帶來巨大動盪。分析師表示，所謂零售日本國債（JGB），11月出現創紀錄的購買量，提高了這種變化已經開始的可能性。

日本三年期與五年期零售公債的利率 " rel="172550">殖利率 已雙雙突破2%，帶動認購量大增。其中，五年期固定利率公債的利率達2.39%，吸引這波搶購潮約三分之二的資金。

法國興業銀行固定收益策略師史普拉特（Stephen Spratt）表示，若買氣延續，將是非常重大的歷史轉變。

他說，日本政府長期以來一直希望吸引更多散戶資金投入公債，擴大穩定持有者的規模。他認為，投入零售公債的很大一部分資金，應該是從銀行存款轉來的。

摩根士丹利三菱日聯分析師估計，若殖利率維持目前水準，散戶持有的公債，到2030年可能由目前約20兆增至50兆日圓。

日本財務省大力宣傳，強調公債保本以及政府發行債務的安全性。然而，日本銀行並不願向客戶推廣這些債券，因為它們與傳統定期存款構成激烈競爭。

零售日本公債是指以1萬日圓（約63美元）為單位，向一般公眾出售的3年期、5年期和10年期政府債券。

在此之前，日本經濟經歷了數十年的通貨緊縮和極度寬鬆的貨幣政策，家庭都將現金存放在幾乎沒有任何收益的銀行帳戶中，如今情況正逐步恢復「正常」。

零售型日本公債在2003年推出，初期頗受歡迎，但在日本銀行（央行）長期維持超低利率政策後逐漸失去光彩。過去一年來，其購買量穩定回升，自7月以來，每月購買量已達到約1兆日圓。

法國興業銀行的分析師表示，截至3月的財政年度，債券發行量已超過財政部原先預測5.9兆日圓的兩倍多，即使在保守估計下，明年的債券發行量也可能上調至13兆日圓。

史普拉特表示，近期散戶對個人導向日本公債（JGB）的需求急升，對日本政府而言堪稱及時雨。高市政府計畫自2027年4月起，將食品消費稅率在兩年內從8%調降至1%。他評估此舉將造成約10兆日圓的稅收缺口，而持續向散戶發行國債，正好能適時填補該項財政空缺。