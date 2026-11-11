「去美元化」真的沒那麼簡單 俄羅斯轉向人民幣結算受阻
在美國次級制裁壓力下，俄羅斯轉向人民幣結算受阻，人民幣在出口中的占比下滑，凸顯美元主導地位仍難撼動。
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在美國次級制裁壓力下，俄羅斯轉向人民幣結算受阻，人民幣在出口中的占比下滑，凸顯美元主導地位仍難撼動。
彭博資訊報導，在美國制裁壓力下，俄羅斯已實質放棄以人民幣取代美元的計畫，凸顯其他國家在尋求美元替代貨幣上面臨的困難，以及美元在全球主導地位依然屹立不搖。
彭博資訊報導，俄國央行最新數據顯示，雖然中俄貿易不斷增長，但人民幣支付今年在俄國出口中的占比，已比2024年中的高峰減半至22%，當時美國擴大了次級制裁的範圍。如今俄國在亞洲的貿易，有69%的出口是收受盧布。
之所以會有這種轉變，是因為在面臨美國就俄烏戰爭所實施的次級制裁威脅下，中國銀行紛紛減少與俄國往來。這顯示出美國即使是面對全球第二大經濟體中國，也有能力貫徹其政治意志，也凸顯出美元的全球主導地位。
在川普引發貿易動亂之際，許多國家都尋求降低對美元的依賴。人民幣雖被視為一種可能替代選擇，但中國本身也仍高度仰賴以美元為基礎的金融體系。
俄羅斯原本希望以人民幣部分取代美元，作為對外貿易結算與資金流通的替代方案；但在美國制裁與金融風險升高後，這項計畫實際上已受阻。 俄國央行數據顯示，人民幣支付今年在俄國出口中的占比，已從2024年中的高峰減半至22%，反映中俄貿易雖增長，結算結構卻明顯回落。 因為美國針對俄烏戰爭持續施加次級制裁威脅，中國銀行擔心被波及而縮減與俄國往來，這也說明美元金融體系與美國制裁仍具強大影響力。
精華 FAQ
俄羅斯原本希望以人民幣部分取代美元，作為對外貿易結算與資金流通的替代方案；但在美國制裁與金融風險升高後，這項計畫實際上已受阻。
俄國央行數據顯示，人民幣支付今年在俄國出口中的占比，已從2024年中的高峰減半至22%，反映中俄貿易雖增長，結算結構卻明顯回落。
因為美國針對俄烏戰爭持續施加次級制裁威脅，中國銀行擔心被波及而縮減與俄國往來，這也說明美元金融體系與美國制裁仍具強大影響力。
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