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日公債買氣創新高 5年期利率2.39% 吸引渡邊太太動用銀行存款搶購

編譯季晶晶／綜合外電
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日本散戶掀起公債搶購潮，資金可能正從利息幾乎為零的銀行帳戶，轉向利率較高的公債。...
日本散戶掀起公債搶購潮，資金可能正從利息幾乎為零的銀行帳戶，轉向利率較高的公債。（路透）

AI摘要

文章摘要整理：

日本零售公債因利率升破2%而熱賣，11月發行額創新高，顯示「渡邊太太」正將銀行存款轉向報酬更高的公債。

有「渡邊太太」之稱的日本散戶投資人正掀起公債搶購潮！金融時報報導，日本11月的零售公債發行額達到2.03兆日圓，比上個月多出一倍，創歷史新高。這可能撼動民眾長年把錢存銀行的習慣，總額高達7兆美元的現金可能開始搬家。

日本家庭過去習慣把錢放在幾乎沒有利息的帳戶，如今3年期與5年期零售公債利率首次雙雙突破2%，帶動認購量大增。其中，5年期固定利率公債的利率達2.39%，吸引這波搶購潮約三分之二的資金。

法國興業銀行固定收益策略師史普拉特（Stephen Spratt）表示，若買氣延續，將是非常重大的歷史轉變。

他說，日本政府長期以來一直希望吸引更多散戶資金投入公債，擴大穩定持有者的規模。他認為，投入零售公債的很大一部分資金，應該是從銀行存款轉來的。

摩根士丹利三菱日聯分析師估計，若殖利率維持目前水準，散戶持有的公債，到2030年可能由目前約20兆增至50兆日圓。

日本財務省大力宣傳，強調公債保本以及政府發行債務的安全性。然而，日本銀行並不願向客戶推廣這些債券，因為它們與傳統定期存款構成激烈競爭。

精華 FAQ

  • 主因是3年期與5年期零售公債利率首次雙雙突破2%，其中5年期固定利率達2.39%，遠勝銀行幾乎零利率的存款，因而吸引大量散戶搶購。

  • 市場普遍認為是被稱為「渡邊太太」的日本散戶投資人帶動，他們過去偏好把錢存在銀行，如今開始把部分存款轉向收益更高、且被宣傳為保本的零售公債。

  • 法國興業銀行與摩根士丹利三菱日聯都認為這可能是重大轉變，若殖利率維持，散戶持債規模到2030年可能升至50兆日圓；日本財務省則積極推廣，銀行卻因競爭而不願宣傳。

利率 日本

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