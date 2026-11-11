我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

網傳敲額頭30秒能抑制食欲？ 醫揭真相：只是短暫轉移注意力

黃仁勳身家1550億美元 若離婚…分手費遠超過貝佐斯

台積電張曉強：客戶搶算力 AI晶片需求「永無止境」

編譯季晶晶／綜合外電
聽新聞
test
0:00 /0:00
台積電資深副總經理暨副共同營運長張曉強說，AI晶片需求永無止境，客戶持續轉向更先...
台積電資深副總經理暨副共同營運長張曉強說，AI晶片需求永無止境，客戶持續轉向更先進的製程，從5奈米一路升級到2奈米。（路透）

AI摘要

文章摘要整理：

張曉強表示，AI時代算力需求持續攀升，台積電先進製程與先進封裝都將受惠，日本市場也因AI與機器人應用展現成長潛力。

台積電資深副總經理暨副共同營運長張曉強11日在東京表示，市場對台積電先進製程晶片的需求「永無止境」。

張曉強在2026年日經全球管理論壇指出，台積電的客戶，甚至客戶的客戶，都認為算力已成為AI時代最重要的資源。

企業想盡辦法取得更多算力，客戶也持續轉向更先進的製程，從5奈米一路升級到最新的2奈米。

他也強調，未來要滿足AI需求，不能只靠電晶體與晶圓製程技術，先進封裝將扮演關鍵角色。

談到日本市場，張曉強表示，日本目前僅占台積電全球營收約4%，但技術與應用多元，成長潛力很大。

他尤其看好結合AI與機器人技術的「實體AI」，認為這將帶動先進半導體的新需求。

精華 FAQ

  • 他認為客戶甚至客戶的客戶都在搶算力，AI晶片與先進製程需求幾乎沒有上限，市場對台積電高階製程的需求可說永無止境。

  • 張曉強指出，客戶正持續從5奈米往更先進節點推進，最新目標已到2奈米，反映企業為取得更多算力而積極升級晶片製程。

  • 他強調未來要滿足AI需求，不能只靠電晶體與晶圓製程，先進封裝將扮演關鍵角色；另外他也看好日本市場與實體AI帶來的新需求。

日本 台積電

上一則

OpenAI單季營收首破100億美元 虧損率有收斂跡象

下一則

日公債買氣創新高 5年期利率2.39% 吸引渡邊太太動用銀行存款搶購

延伸閱讀

新聞眼／強烈看好 台積投入10億美元 AI產業吃定心丸

新聞眼／強烈看好 台積投入10億美元 AI產業吃定心丸
超微財測風光 帶動AI代理需求 台灣供應鏈吃補

超微財測風光 帶動AI代理需求 台灣供應鏈吃補
台積電1奈米廠 落腳台南布局曝光

台積電1奈米廠 落腳台南布局曝光
台積曾有「夜鷹計畫」拚24小時研發 營運長秦永沛：半年就喊停

台積曾有「夜鷹計畫」拚24小時研發 營運長秦永沛：半年就喊停

熱門新聞

投資人原本擔心，民主黨若掌控美國國會參、眾兩院，將導致美股大跌，因為人工智慧（AI）資料中心投資熱潮面臨威脅。但美股4日不跌反漲。路透

民主黨大勝為何道瓊飆漲千點？高盛、大摩分析對AI數據中心投資影響

2026-11-04 11:53
貝瑞透露，已賣出25%的半導體ETF賣權，但仍持有其餘部位及多檔科技股賣權。（本報資料庫）

「大賣空」貝瑞出手了 賣出25%半導體ETF賣權 其餘科技股空單續抱

2026-11-05 22:05
諾貝爾經濟學獎得主克魯曼。路透

川普和共和黨為何慘敗？克魯曼：蠢啊，不只是因為經濟

2026-11-04 09:17
美國聯邦眾議院前議長裴洛西（右），被散戶奉為「股海明燈」或「國會女股神」。圖為她與丈夫保羅（左）今年1月參加葛萊美頒獎前夕晚宴的檔案照。（美聯社）

AI股遭「藍色海嘯」重擊 投資人反應過度？她持股露端倪

2026-11-08 10:37
許多支持川普的人士，透過買進川普旗下企業的股票展現支持，如今卻面臨嚴重虧損。（美聯社）

川粉投資TMTG慘賠逾22億美元 川普「幾乎沒出錢」持股仍值4.58億美元

2026-11-07 07:20
輝達執行長黃仁勳。路透

黃仁勳與中國女商人婚外情 財經專家與名人反應一覽

2026-11-09 12:15

超人氣

更多 >
中媒：黃仁勳外遇對象之夫 涉操縱股票遭刑事強制措施

中媒：黃仁勳外遇對象之夫 涉操縱股票遭刑事強制措施
川普交接信首曝光 拜登：出奇溫暖…與平日判若兩人

川普交接信首曝光 拜登：出奇溫暖…與平日判若兩人
河南大爺自學網購 下單15噸紅薯 女兒傻眼：膽子這麼大

河南大爺自學網購 下單15噸紅薯 女兒傻眼：膽子這麼大
李澤楷公司賣出「全球最貴」人壽保單 3.18億美元破金氏紀錄

李澤楷公司賣出「全球最貴」人壽保單 3.18億美元破金氏紀錄
喬治王子「有繪畫天分」威廉公開兒子的翠鳥作品 藝術細胞遺傳凱特

喬治王子「有繪畫天分」威廉公開兒子的翠鳥作品 藝術細胞遺傳凱特