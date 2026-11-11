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AI效應 英飛凌、軟銀財報一喜一憂

編譯陳苓／綜合報導
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英飛凌調升2027年度的資料中心銷售展望，相信該部門將繼續成長。（路透）
英飛凌調升2027年度的資料中心銷售展望，相信該部門將繼續成長。（路透）

AI摘要

文章摘要整理：

英飛凌受惠AI資料中心需求上修財測並交出亮眼獲利；相對地，軟銀因重押AI與資料中心投資，出現近2年首見季度淨損。

德國晶片廠英飛凌（Infineon）調升2027年度的資料中心銷售展望，相信該部門將繼續成長，帶動10日德國股市早盤的股價，應聲大漲近6%。相較之下，日本軟銀集團（SoftBank）受累於高昂的資料中心開支，上季淨虧損70億美元，為近兩年來首次出現淨損。

英飛凌10日發布聲明，預測截至明年9月為止的一年，資料中心銷售將從先前估計的25億歐元，調升至約40億歐元（45億美元）。執行長哈內貝克表示，「預計2027年度的營收與獲利能力，將大幅提高」，並說資料中心與電動車業的功率晶片，會成為成長推手。

對AI泡沫的憂慮，導致新雲端（neocloud）業者的股票遭到拋售。英飛凌股價先前也受衝擊，從6月高點回檔45%。但資料中心需求，有助英飛凌與同業意法半導體（STMicroelectronics）抵銷汽車業的緩慢復甦。全球加速建造資料中心，讓英飛凌的電源晶片需求飆升，這些晶片能支援輝達的先進處理器。

英飛凌是歐洲晶片製造商中，唯一提供全年財測的公司。摩根大通分析師許潘德指出，該公司往往會給出審慎指引，等到前景明朗後，再調整預期。

英飛凌同時公布上季財報（7至9月），收入年增19%至47.1億歐元，淨利潤年增130%至5.32億歐元。該公司並考慮在泰國設廠，但不大可能在未來三年採取行動。

另一方面，軟銀受累於資料中心的巨額建設費用、及融資費用攀升，上季（7至9月）淨損1.1兆日圓（70億美元），不只遠遜於市場估計的獲利1290億日圓，也不及去年同期的獲利2.5兆日圓。

軟銀受創，原因包括美國資料中心項目，遭到資產減記37億美元；以及相關持股價值走低。軟銀持有的安謀（Arm）、英特爾、酷澎（Coupang）股價下跌。旗下管理數百家科技新創股權的願景基金，當季也虧損816億日圓。

軟銀借款也令人憂心，上季融資成本提高一倍以上。創辦人孫正義持續大舉投資AI，導致該集團上季募資565億美元，金額創歷來單季新高。

軟銀被視為OpenAI與AI產業的情緒指標，外界擔心該公司舉債資助AI；也憂慮民主黨在期中選舉大勝，可能會讓許多項目陷入停滯。

精華 FAQ

  • 英飛凌認為全球資料中心持續擴建，帶動電源與功率晶片需求快速成長，因此把明年9月止年度的資料中心銷售預估，從25億歐元調高到約40億歐元。

  • 軟銀主要受資料中心建設支出龐大、融資成本上升影響，且美國資料中心項目認列37億美元資產減記，持股價值也下滑，導致上季淨損1.1兆日圓。

  • AI熱潮一方面推升英飛凌等晶片商的資料中心需求與財測，另一方面也讓軟銀承受高額投資與舉債壓力，顯示市場對AI成長與泡沫風險同時升溫。

軟銀 德國 摩根大通

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