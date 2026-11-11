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新加坡拚當亞洲黃金交易樞紐 推外國央行存金服務

編譯季晶晶／綜合報導
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文章摘要整理：

新加坡正加速打造亞洲黃金交易樞紐，除為外國央行提供保管服務外，也同步建置清算、期貨與稅務配套，吸引更多國際黃金業務進駐。

新加坡正加緊將自己打造為亞洲黃金交易樞紐。星國金融管理局（MAS）10日發聲明表示，已向外國央行與官方機關推出黃金保管服務。黃金將存放在最多可容納500公噸的國家貨幣金庫，並可隨需求增加擴充容量。

新加坡副總理兼金管局主席顏金勇說，星國「無意取代其他黃金中心與黃金保管服務」，但隨著黃金作為儲備資產的需求日益增加，「我認為各國央行也在尋找替代方案，希望有更多選擇，讓黃金儲備更能抵禦風險」。他補充，已有外國央行表達在新加坡存放黃金的意願，但他不願透露是哪些國家或機構。

新加坡近幾個月積極建置黃金市場基礎設施，爭取更多全球黃金交易。相關計畫包括建立由摩根大通、德意志銀行等銀行參與的店頭交易清算系統，以及強化物流、增加與黃金連結的金融商品。

MAS表示，清算系統已完成業界測試，預計2027年第1季開始正式交易與市場運作。新加坡交易所則計畫明年第2季推出可實物交割的公斤級金條期貨。

MAS也將向部分設於新加坡的貴金屬銀行提供黃金保管帳戶，這些銀行須具備向官方機構提供黃金相關服務與交易流動性的能力。同時，星國還將擴大商品與服務稅（GST）豁免範圍，涵蓋部分與投資級貴金屬批發業務相關的服務。

精華 FAQ

  • 新加坡金融管理局宣布，黃金保管服務將優先提供給外國央行與官方機關，讓這些機構可在國家貨幣金庫存放黃金，以分散儲備風險並增加配置選項。

  • 目前黃金將存放在最多可容納500公噸的國家貨幣金庫中，金管局也表示，若需求增加，相關容量還可以進一步擴充，顯示其長期承接能力。

  • 除了保管服務，新加坡也在建立由多家銀行參與的店頭交易清算系統，推動實物交割期貨、擴大黃金相關金融商品，並放寬部分貴金屬業務的GST豁免。

新加坡 央行

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