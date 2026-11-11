我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

黃仁勳身家1550億美元 若離婚…分手費遠超過貝佐斯

加州「多伴侶」比率 全美第3高 僅輸德州、佛州

晶片新創「日本國家隊」 Rapidus 2奈米技術卡關

編譯季晶晶／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00

有「日本國家隊」之稱晶片新創公司Rapidus，傳出關鍵技術卡關，進度至少落後數月，恐難達成2028年3月前量產2奈米晶片的目標。

日本政府已承諾投入Rapidus逾2兆日圓（約130億美元），若量產時程大幅延後，可能動搖外界對這項計畫的支持。

彭博資訊引述知情人士報導，Rapidus至今仍未成功製造出可正常運作的靜態隨機存取記憶體（SRAM）單元。該公司原本必須在今夏完成這項關鍵技術，才能如期量產，如今錯過時程，工程師正承受趕進度的強大壓力。

SRAM是處理器不可或缺的元件，先進邏輯晶片內含數億個SRAM單元，製造精度要求極高，即使極微小的偏差，也可能讓晶片無法正常運作。

知情人士說，Rapidus也還在解決無塵室的灰塵與微粒控制問題。嚴重的技術問題除了影響量產，也可能拖延公司最晚2032年上市的目標。

Rapidus回應，目前仍全力朝2027會計年度下半年開始量產的目標推進，也就是2027年10月至2028年3月，但以機密為由，拒絕透露技術開發細節。

日本寄望透過Rapidus，從零打造頂尖晶圓代工廠，降低先進晶片對台灣的依賴。

日本

上一則

黃仁勳涉諜風波恐丟執行長 媒體點名蘇姿丰等4名可能接班人

下一則

中國高新技術企業審核趨嚴 2025以來逾6000家取消資格

延伸閱讀

特斯拉研發自製DRAM 拚6年內月產量70萬片、追上三星

特斯拉研發自製DRAM 拚6年內月產量70萬片、追上三星
聯發科進入營收爆發期 加速轉型成AI晶片供應商

聯發科進入營收爆發期 加速轉型成AI晶片供應商
三星德州晶片廠據傳最快12月試產 二號廠也將動工

三星德州晶片廠據傳最快12月試產 二號廠也將動工
北京暫緩核發進口許可 60萬顆Nvidia H200晶片堆香港

北京暫緩核發進口許可 60萬顆Nvidia H200晶片堆香港

熱門新聞

投資人原本擔心，民主黨若掌控美國國會參、眾兩院，將導致美股大跌，因為人工智慧（AI）資料中心投資熱潮面臨威脅。但美股4日不跌反漲。路透

民主黨大勝為何道瓊飆漲千點？高盛、大摩分析對AI數據中心投資影響

2026-11-04 11:53
貝瑞透露，已賣出25%的半導體ETF賣權，但仍持有其餘部位及多檔科技股賣權。（本報資料庫）

「大賣空」貝瑞出手了 賣出25%半導體ETF賣權 其餘科技股空單續抱

2026-11-05 22:05
諾貝爾經濟學獎得主克魯曼。路透

川普和共和黨為何慘敗？克魯曼：蠢啊，不只是因為經濟

2026-11-04 09:17
美國聯邦眾議院前議長裴洛西（右），被散戶奉為「股海明燈」或「國會女股神」。圖為她與丈夫保羅（左）今年1月參加葛萊美頒獎前夕晚宴的檔案照。（美聯社）

AI股遭「藍色海嘯」重擊 投資人反應過度？她持股露端倪

2026-11-08 10:37
許多支持川普的人士，透過買進川普旗下企業的股票展現支持，如今卻面臨嚴重虧損。（美聯社）

川粉投資TMTG慘賠逾22億美元 川普「幾乎沒出錢」持股仍值4.58億美元

2026-11-07 07:20
輝達執行長黃仁勳。路透

黃仁勳與中國女商人婚外情 財經專家與名人反應一覽

2026-11-09 12:15

超人氣

更多 >
中媒：黃仁勳外遇對象之夫 涉操縱股票遭刑事強制措施

中媒：黃仁勳外遇對象之夫 涉操縱股票遭刑事強制措施
川普交接信首曝光 拜登：出奇溫暖…與平日判若兩人

川普交接信首曝光 拜登：出奇溫暖…與平日判若兩人
河南大爺自學網購 下單15噸紅薯 女兒傻眼：膽子這麼大

河南大爺自學網購 下單15噸紅薯 女兒傻眼：膽子這麼大
WSJ社論：中國使出美人計給Nvidia一記教訓

WSJ社論：中國使出美人計給Nvidia一記教訓
挽救客流量 麥當勞推超低價3.5元套餐

挽救客流量 麥當勞推超低價3.5元套餐