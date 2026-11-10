分析：合格碳權供不應求 全球航空業減排面臨窘境

國際民航組織（ICAO）位於加拿大蒙特婁的總部。（路透）

AI摘要 文章摘要整理： CORSIA正式啟動後，航空業將面臨合格碳權嚴重短缺與成本攀升壓力，若供給不足，履約難度與票價負擔都可能升高。

全球首個要求航空公司為碳排付費的國際減碳機制即將落實，但業者與市場分析師警告因市場上符合資格的碳抵換額度極為短缺，全球航空業面臨「買不到碳權履約」窘境。

路透社報導，儘管航空業並非全球總排放量最高的單一產業，卻是成長最迅速的碳排來源之一，且永續航空燃料（SAF）目前的減碳成效依然有限。

COP31聯合國氣候峰會 9日於土耳其安塔利亞（Antalya）登場，如何為貧困國家籌措氣候調適資金成為爭論焦點，而交通部門減碳正是關鍵議題。

國際民航組織（ICAO）所推動的減碳機制「國際航空業碳抵換及減量計畫」（CORSIA），第1階段（2024年-2026年）已啟動，規定業者年總碳排量須維持在2019年排放量的85%，如果航空公司超過減碳目標，就需透過購買碳權或添加永續航空燃料來抵換。

如今，已有約130個國家簽署CORSIA第一階段。隸屬簽約國管轄的航空公司，必須在2028年1月底前購入相應碳抵換額度（carbon credits，俗稱碳權）完成抵換，否則面臨高額罰款。

渣打銀行碳市場發展主管利茲（Chris Leeds）預估，第一階段機制將創造高達2億公噸的碳權需求。然而，國際民航組織（ICAO）數據與20多位業界人士估算，目前市面上合格碳權的供應量，頂多只能滿足整體需求的25%，且全球僅有11個國家具備向CORSIA供應合格碳權的能力。

在經歷多起虛假「漂綠」醜聞後，CORSIA對合格碳權的認定訂立極嚴標準。大宗商品貿易巨頭托克集團（Trafigura）主管豪曼（Hannah Hauman）指出，既有歷史庫存碳權中，僅約5%符合CORSIA與一些國家的官方嚴格門檻。

更棘手的是碳權若要在CORSIA合法流通，不僅須經ICAO技術顧問機構核准，還須由來源國政府出面擔保，確認可用於國際市場，並進行「相應調整」以防碳抵換成效重複計算。

路透社檢視全球10大主流航空集團的永續與財報文件發現，多數業者並未具體揭露所需或已取得合規碳權數量。

聯合航空（United Airlines）僅表示合格額度有限；美國航空（American Airlines）點出供應與價格的高度不確定性；新加坡航空（Singapore Airlines）稱已著手採購合格單位但未透露數量；法荷航集團（Air France-KLM）則表示尚未開始採買。

市場分析指出，目前每噸約12至13美元的碳權，隨航空公司因觀望而延後進場，價格勢必進一步被推升。

管理諮詢公司羅蘭貝格（Roland Berger）評估，若每單位碳權價格落在20至50美元之間，航空業取得合規碳權的成本將增至36億至90億美元，約相當於2026年航空業預測利潤的5%至12%，勢必對航空業的營運與票價帶來沉重壓力。