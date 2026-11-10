布蘭特跌破90美元大關 8月來首見

布蘭特原油價格10日一度跌破90美元大關，是8月來首見。（美聯社）

AI摘要 文章摘要整理： 布蘭特原油10日一度跌破90美元，創8月來首見，主因是川普釋出不再急於攻擊伊朗，加上期中選舉後市場對中東戰爭降溫的預期升高。

布蘭特原油價 格10日一度跌破90美元大關，是8月來首見。美國總統川普近日來不斷釋出沒有必要對伊朗 發動進一步攻擊，讓油價延續本月迄今的跌勢。

自美國期中選舉結束後，由於共和黨大敗，市場對中東戰爭結束的期待升高，油價也隨之走軟。

布蘭特10日一度跌3.14%至每桶89.66美元，西德州 也一度跌3.1%，至每桶84.16美元。