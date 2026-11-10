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布蘭特跌破90美元大關 8月來首見

編譯廖玉玲／綜合外電
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布蘭特原油價格10日一度跌破90美元大關，是8月來首見。（美聯社）
布蘭特原油價格10日一度跌破90美元大關，是8月來首見。（美聯社）

AI摘要

文章摘要整理：

布蘭特原油10日一度跌破90美元，創8月來首見，主因是川普釋出不再急於攻擊伊朗，加上期中選舉後市場對中東戰爭降溫的預期升高。

布蘭特原油價格10日一度跌破90美元大關，是8月來首見。美國總統川普近日來不斷釋出沒有必要對伊朗發動進一步攻擊，讓油價延續本月迄今的跌勢。

自美國期中選舉結束後，由於共和黨大敗，市場對中東戰爭結束的期待升高，油價也隨之走軟。

布蘭特10日一度跌3.14%至每桶89.66美元，西德州也一度跌3.1%，至每桶84.16美元。

精華 FAQ

  • 布蘭特原油10日一度跌至每桶89.66美元，跌破90美元關卡，這是8月以來首度出現，顯示油價延續本月以來的明顯回落走勢。

  • 川普近日多次表示沒有必要對伊朗發動進一步攻擊，削弱市場對中東局勢升溫的預期，因而減輕供應中斷疑慮，油價也跟著承壓下跌。

  • 由於共和黨在期中選舉大敗，市場對中東戰爭可能結束的期待升高，地緣政治風險溢價下降，帶動布蘭特與西德州原油同步走軟。

油價 伊朗 德州

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