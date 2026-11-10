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油輪運費狂跌逾40% 長程原油交易重新活絡 有助油價繼續回落

編譯葉亭均／綜合外電
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租用一艘超大型油輪（VLCC）的運費已有大幅下滑跡象。(路透)
租用一艘超大型油輪（VLCC）的運費已有大幅下滑跡象。(路透)

AI摘要

文章摘要整理：

VLCC與Aframax運費大幅回落，帶動美國原油長程出口交易回升，並在地緣風險降溫下，促使油價自高檔續向每桶90美元附近回落。

儘管國際石油的運輸費率仍處於歷史高檔，但費用已出現進一步下滑趨勢，幫助部分長程原油運輸交易變得更具吸引力。

根據波羅的海交易所周一公布的數據，目前租用一艘超大型油輪（VLCC）把200萬桶原油從美國墨西哥灣運往亞洲，成本約為4,500萬美元，已較一個月前的7,960萬美元大幅下滑。

運費是油價的重要組成部分，也是先前推升原油價格逼近每桶100美元的關鍵因素。近期運費回落，加上各方重新展開外交努力、尋求結束伊朗戰爭的跡象，都有助於將油價拉回每桶90美元左右。

船舶經紀公司EA Gibson負責顧問與研究業務的主管馬修表示：「運費飆升並非完全由可量化的因素所驅動，風險溢價與市場情緒也扮演了重要角色。」

他補充說，上周美國期中選舉結束後，市場情緒轉趨緩和，有關美國可能再次攻擊伊朗的強硬說法也有所降溫。

先前運輸成本飆升曾使部分長程原油交易失去吸引力，因為運費在每桶原油總成本中所占比重過高，甚至高到難以負擔。西非的石油交易商已表示，隨著運費下降，當地原油貨物的需求有所回升。如今，運費下滑也開始提振美國原油的出口需求。

從美國墨西哥灣沿岸運往阿姆斯特丹-鹿特丹-安特衛普（ARA）樞紐的較小型阿芙拉型（Aframax）油輪運價已連續十個交易日下跌，目前降至兩個月來最低水準。

大宗商品研究機構Sparta Commodities 9日在報告中指出，截至上周末，運費下降已使12月下旬抵達西北歐的西德州中級原油（WTI），相較於北海布倫特即期原油計價基準中的多數主要油種，更具價格競爭力。

同時間，能源專家、TP ICAP集團的薛爾頓表示，11及12月Aframax油輪貨物的租船成交量，也攀升至約一個月來最高水準，顯示本月初表現低迷後，美國墨西哥灣沿岸的原油出貨量開始回升。

此外，與墨西哥灣沿岸出口碼頭相連的重要交易樞紐德州油品儲運站Magellan East Houston（MEH），其西德州中級原油價格也有所走強。

不過，專家說，對於明年1月交貨的原油而言，WTI及美國Mars酸性原油，在遠東市場的價格競爭力仍然不足，難以與中東原油競爭。

沙烏地阿拉伯則已提高原油出口量，因為該國愈來愈能夠安排油輪通過荷莫茲海峽，並在紅海沿岸裝載原油。

精華 FAQ

  • VLCC與Aframax運費已從高檔明顯回落，降低長程運輸的總成本，讓美國、西非等原油貨物重新具吸引力，部分原本因費用過高而停滯的交易也開始恢復。

  • 運費下降後，12月下旬抵達西北歐的WTI在價格上更具競爭力，11及12月Aframax租船成交也回升，顯示美國墨西哥灣沿岸出口需求正在改善。

  • 運費曾是推升原油逼近每桶100美元的重要因素，如今成本回落，加上伊朗戰爭結束的外交努力與市場緊張情緒降溫，均有助油價回到每桶90美元左右。

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