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AI代理浪潮下 加速資金轉往區塊鏈

記者邱金蘭／專題即時報導
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比特幣示意圖。(圖／AI生成)
比特幣示意圖。(圖／AI生成)

AI摘要

文章摘要整理：

隨著AI代理普及，鏈下閒置資金正加速流向區塊鏈，代幣化美債基金與鏈上理財工具成為新趨勢，未來金融入口也可能由AI代理主導。

近期鏈上世界，正在出現一波鏈下閒置資金轉往線上的「結構性遷徙潮」，這一點可從近期代幣化美債基金大賣，看出端倪。海耶克科技共同創辦人温宏駿指出，尤其在AI代理大量出現後，這波閒置資金加速轉往鏈上的態勢，會益發明顯。

根據全球實體資產代幣化數據平台RWA.xyz最新統計，截至11月9日，代幣化美國公債及相關基金的鏈上規模約141.1億美元，相較於2800多億美元的穩定幣，規模還小，但其成長速度已遠快於穩定幣本身。

温宏駿表示，過去區塊鏈最大的障礙，就是使用者體驗太差，不少人都得花一些學習成本，但AI代理人能輕易跨過障礙，「它天生就適合在鏈上，而且擅長把閒置資金調度到最有效率的地方。」舉例來說，目前2800多億美元的穩定幣，若以代幣化貨幣型基金3.4%收益計算，相當於持有人每年把約90多億美元的無風險收益，拱手讓給穩定幣發行商。這是因為不論是美國的天才法案，或台灣的虛擬資產服務法，都要求發行商不能提供孳息給持有人。

發行商收取使用者的法幣，並發行等額的穩定幣後，會將這些儲備金投入短期美債或定存，賺取的收益利息歸自己所有，使用者拿不到任何利息或收益。但是在AI代理時代，AI代理人將可積極協助用戶使用這批「沉睡資金」，換取更好的收益。

温宏駿預言，未來人類理財入口不會是銀行App，也不會是下單軟體，而是AI代理，未來金融機構要留住客戶，遲早也會推出自己的AI代理。

精華 FAQ

  • 主因是AI代理降低了區塊鏈使用門檻，讓原本不熟悉鏈上操作的人也能更容易管理資金，進而把閒置資金導向收益更高、效率更好的鏈上工具。

  • 因為代幣化美債基金的鏈上規模已達141.1億美元，成長速度又快於穩定幣，顯示資金不只停留在交易用途，而是開始追求鏈上收益配置。

  • AI代理可替用戶自動尋找收益、調度閒置資金，甚至成為理財入口，取代銀行App或下單軟體，並促使金融機構推出自己的AI代理來留住客戶。

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