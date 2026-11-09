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BBC記者探訪Megaspeed辦公室遭拒 現任董事疑多年未居新加坡

編譯羅方妤／即時報導
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英國BBC駐新加坡記者黃曉恩9日報導指出，她試圖探訪新加坡的Megaspeed辦...
英國BBC駐新加坡記者黃曉恩9日報導指出，她試圖探訪新加坡的Megaspeed辦公室遭大樓保全拒於門外。圖為新加坡海洋金融中心，是Megaspeed登記的辦公室地址。（取材自維基百科）

AI摘要

文章摘要整理：

BBC記者追查Megaspeed在新加坡的運作與登記董事身分，卻遭辦公室保全阻擋，且發現陳永邦多年未居新加坡，相關去向仍不明。

輝達執行長黃仁勳8日承認外遇，對象疑似是新加坡資料中心Megaspeed前高階主管黃樂，美國政府認為黃樂替中國從事間諜活動。

法新社報導，Megaspeed在新加坡的登記地址位於「新加坡海洋金融中心」大樓。

英國BBC駐新加坡記者黃曉恩（Tessa Wong）9日報導，她試圖探訪新加坡Megaspeed辦公室，遭大樓保全拒於門外，隨後又設法找到目前Megaspeed登記唯一董事陳永邦（Tan Yong Pong）租屋處，一名自稱陳永邦親戚的女子說，陳永邦已經很多年沒在星國生活。

黃曉恩說，Megaspeed辦公室所在星國大樓的保全人員不讓她上樓。她表示，正如先前報導，黃樂曾任Megaspeed高階主管，2023年將公司管理權移交給星國籍男子陳永邦。

黃曉恩說，她查到陳永邦位於星國的租屋處，是星國東部一處政府推出的公共住房。一名女子應門自稱是陳永邦的親戚，表示陳永邦不住在這間公寓，已多年沒在星國生活。

該名女子拒絕透露陳永邦目前身在何處。據當地媒體報導，陳永邦可能住在中國。黃曉恩表示，她已聯絡Megaspeed和陳永邦尋求回應。

精華 FAQ

  • 她前往位於新加坡海洋金融中心的Megaspeed登記地址查訪時，遭大樓保全拒絕上樓，無法進入辦公室，只能改循其他方式追查公司與董事資訊。

  • 登記唯一董事是陳永邦。記者找到其租屋處後，一名自稱親戚的女子表示他已多年沒有在新加坡生活，拒絕透露他的現所在地。

  • 報導指黃樂曾任Megaspeed高階主管，並在2023年將管理權移交給陳永邦；同時內文也提到黃樂被美國政府認為替中國從事間諜活動。

輝達 新加坡 黃仁勳

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