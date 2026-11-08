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黃仁勳認婚外情 輝達股價看跌近3% 亞洲供應鏈恐受波及

編譯季晶晶／綜合外電
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輝達執行長黃仁勳坦承婚外情，董事會展開獨立調查，消息引發股價波動，也牽動台積電等...
輝達執行長黃仁勳坦承婚外情，董事會展開獨立調查，消息引發股價波動，也牽動台積電等亞洲供應鏈。（美聯社）

AI摘要

文章摘要整理：

黃仁勳坦承婚外情後，輝達股價與期貨承壓，但市場認為影響多屬消息面；真正關鍵仍是美國晶片出口管制與11月17日財報。

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳坦承與涉嫌替中國從事間諜活動的女子發生婚外情，董事會宣布展開獨立調查，消息衝擊股價。

區塊鏈交易平台Hyperliquid上追蹤輝達股價的永續期貨合約周一（9日）一度下跌約2.9%，最低報180.15美元。市場預料，台積電、京元電子、緯創等亞洲供應商股價也可能出現波動。

彭博資訊最新報導，美股期貨周一開盤後震盪，那斯達克100指數期貨一度下跌1%，隨後收復失土，轉為上漲0.1%。市場對黃仁勳遭調查感到不安，但美股期貨並未持續走低。

黃仁勳周日（8日）在寄給員工的電子郵件中坦承，自己對妻子不忠，傷害了妻子和孩子，對此深感抱歉。他並表示將配合董事會調查。這項調查將釐清黃仁勳是否成為外國情報活動鎖定的目標。

輝達強調，目前沒有理由相信國家安全受到危害或公司機密遭到洩露，黃仁勳將繼續擔任執行長。

輝達股價與出口管制

分析師表示，這起事件對股價的影響可能有限，真正值得關注的是美國政府是否進一步收緊AI晶片出口管制，以及輝達預定11月17日公布的財報。

Floodlines Research分析師Anna Wu說：「市場會把這件事視為消息面風險，可能使股價小幅下跌，就像消息最初曝光時一樣。但我不認為這會是左右市場走勢的重大因素。」她認為，對輝達而言，目前影響更大的因素是美國期中選舉後的晶片股賣壓，以及11月17日將公布的財報。

至於亞洲供應鏈，Anna Wu指出，「這件事頂多只是間接的消息面風險。他們本身還有更大的問題，例如期中選舉的後續影響與英特爾的警訊，這些因素可能帶來更大壓力」。

她舉例，10月30日，在英特爾財測引發市場反應後，台積電與SK海力士的跌幅都超過輝達。

晶片股與供應鏈

美國晶片股上周五反彈，那斯達克100指數上漲1.4%，標普500指數上漲0.3%，但仍無法扭轉整周跌勢。費城半導體指數上周累計重挫12%，創2025年4月關稅風暴以來最差單周表現。

亞洲股市周一開盤前則呈現反彈跡象，南韓與日本股指期貨顯示漲幅約1.5%，台股與港股也看漲。隨著美國晶片股上周五反彈，台積電ADR相對台股的溢價回升至15%。

Vital Knowledge分析師Adam Crisafulli則指出：「如果黃仁勳在輝達的職務受到影響，顯然將對公司造成打擊。但更大的風險是，如果政府對輝達向外國買家銷售晶片實施更嚴格的管制，可能衝擊公司營收。」

他表示，雖然輝達直接銷往中國的產品極少，但市場有一種看法認為，實際上仍有相當數量的輝達產品，包括最先進的晶片，透過秘密管道流入中國用戶手中。

根據彭博彙整資料，輝達占京元電子營收比重達36%，緯創為21%，台積電為19%。其他台灣供應商還包括日月光投控、景碩、和碩與鴻海；聯發科、世芯-KY和南亞科也被列為值得關注的股票。

南韓方面，輝達占SK海力士營收約27%，占Leeno Industrial營收17%；日本供應商中，輝達占Ibiden營收比重達29%，愛德萬測試（Advantest）則為22%。

精華 FAQ

  • 黃仁勳在致員工信中承認對妻子不忠，並表示願意配合調查；輝達董事會則宣布啟動獨立調查，釐清是否涉及外國情報活動風險。

  • Hyperliquid上追蹤輝達的永續期貨一度下跌約2.9%，最低報180.15美元；但美股期貨後來回穩，那斯達克100期貨甚至轉為小漲。

  • 分析師認為，台積電、京元電子、緯創等供應商雖可能波動，但更大的變數其實是美國是否收緊AI晶片管制，以及輝達11月17日財報表現。

黃仁勳 輝達 供應鏈

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