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歐洲央行總裁接班人 荷蘭、西班牙2強角逐

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AI摘要

文章摘要整理：

歐洲央行總裁拉加德宣布提前卸任後，荷蘭與西班牙分別提名諾特與德科斯角逐接班，並將由歐元集團及歐盟領袖在11月密集評估。

在歐洲央行（ECB）總裁拉加德表明將提前卸任後，荷蘭與西班牙都已提名接任人選，目前形成兩強角逐格局。

歐元集團主席、希臘財長皮爾拉卡基斯（Kyriakos Pierrakakis）6日表示，荷蘭和西班牙都已提名ECB總裁人選，荷蘭提名該國央行前總裁諾特（Klaas Knot），西班牙提名曾任該國央行總裁的國際清算銀行（BIS）總經理德科斯（Pablo Hernandez de Cos），「歐元集團將在11月9日的下次會議，評估這些候選人」。

雖然截至布魯塞爾時間6日下午5時的期限前，沒有其他候選人獲提名，但隨著政治博弈展開，最後階段仍可能突然出現新的競爭者，一如拉加德在2019年突然獲提名。歐洲各國領袖擁有最終決策權，使各界關注歐盟預定13日舉行的非正式峰會、及26-27日舉行的特別峰會。

除了拉加德將在明年2月7日提前卸任，決策委員施納貝爾（Isabel Schnabel）也將在明年1月提前離開，首席經濟學家雷恩（Philip Lane）任期將在明年5月屆滿，六人執委會的改組幅度為ECB成立以來之罕見。

若諾特出任總裁，還將涉及第四個職位變動，因為同屬荷蘭籍的ECB官員艾德森（Frank Elderson）將須卸任。

精華 FAQ

  • 目前主要由兩位候選人對決：荷蘭提名前荷蘭央行總裁諾特，西班牙則提名曾任西班牙央行總裁、現任BIS總經理德科斯，形成雙強角逐格局。

  • 歐元集團主席表示，將在11月9日的下次會議評估已被提名的人選；之後歐盟領袖仍握有最終決定權，相關討論也會延續到峰會。

  • 因為除了拉加德明年2月提前卸任外，施納貝爾、雷恩也將相繼離任，若諾特接任還會牽動艾德森職位，讓執委會出現罕見的大幅改組。

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