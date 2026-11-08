我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

黃仁勳認婚外情 川普回應了：他是個好人、仍願意一起出訪亞洲

準眾院議長放話：民主黨拒與川普新幕僚長米勒合作

美國銀行：AI股拋售潮後 台幣和韓元出現買入機會

編譯黃淑玲／綜合外電
聽新聞
test
0:00 /0:00
美國銀行（BofA）認為，歷經AI股拋售，台幣現在買點浮現。 （路透）
美國銀行（BofA）認為，歷經AI股拋售，台幣現在買點浮現。 （路透）

AI摘要

文章摘要整理：

美銀指出，AI類股遭拋售拖累台幣與韓元走弱，但兩國經常帳順差支撐強，現價適合建立多頭部位，且美元強勢也可能轉弱。

美國銀行（BofA）認為，人工智慧（AI）概念股遭遇拋售後，台幣和韓元出現買入機會。

美銀全球研究部門亞洲外匯利率策略主管皮隆（Claudio Piron）表示，台幣和韓元近期隨AI類股一起走弱，然而台灣與南韓的經常帳順差規模，為投資人建立多頭部位提供「相當大」的支撐。

皮隆在彭博電視的訪談中說：「這個因素將發揮作用。我認為目前的價位，為投資人建立韓元和台幣多頭部位，提供了機會。」

他提到，台幣是亞洲貨幣中，與AI ETF相關性最高的貨幣。最近台幣走貶，主要是部位受創，較不是基本面惡化。

至於美元，皮隆認為，帶動美元走強的「美國例外論」，已經褪色。他估計美元兌韓元匯率，今年底將跌至1美元兌1,330韓元，下一季再跌至1,300。

針對南韓股市，KB金融集團全球策略師金彼德（Peter S. Kim，譯音）說，韓股崩跌替願意等待的投資人，創造了買點。他覺得對機構投資人來說，這是職涯的最佳買進時機之一。以晶片股掛帥的南韓KOSPI指數，上周五（6日）受美國科技股大跌影響，重挫6%。

精華 FAQ

  • 因為台幣和韓元近期隨AI概念股一起回落，但台灣與南韓的經常帳順差仍強，能為匯率提供支撐；美銀認為現價已具備建立多頭部位的吸引力。

  • 美銀認為，台幣走貶更多是市場部位受創、資金同步撤出AI相關資產，並非基本面明顯惡化；其中台幣又被視為與AI ETF相關性最高的亞洲貨幣。

  • 美銀認為支撐美元的「美國例外論」已轉弱，預估美元兌韓元年底看1,330、下一季看1,300；另一位策略師則認為韓股重挫後，願意等待的投資人已看到買點。

南韓

上一則

從單車安全到高齡照護 台灣生活創意德國發明展奪金

下一則

波克夏財報 Q3大買庫藏股

延伸閱讀

反成「韭菜」？韓股歷經ETF之亂、AI股大屠殺 散戶聽總統的話進場慘賠

反成「韭菜」？韓股歷經ETF之亂、AI股大屠殺 散戶聽總統的話進場慘賠
「能跑就跑」AI股賣壓席捲日韓台 台港大戶遭追繳保證金

「能跑就跑」AI股賣壓席捲日韓台 台港大戶遭追繳保證金
阻貶台幣、抗外資匯出 台央行找出口商當幫手

阻貶台幣、抗外資匯出 台央行找出口商當幫手
美科技股失血、債券ETF吸金580億 華爾街喊「AI沒泡沫」也難安人心

美科技股失血、債券ETF吸金580億 華爾街喊「AI沒泡沫」也難安人心

熱門新聞

投資人原本擔心，民主黨若掌控美國國會參、眾兩院，將導致美股大跌，因為人工智慧（AI）資料中心投資熱潮面臨威脅。但美股4日不跌反漲。路透

民主黨大勝為何道瓊飆漲千點？高盛、大摩分析對AI數據中心投資影響

2026-11-04 11:53
貝瑞透露，已賣出25%的半導體ETF賣權，但仍持有其餘部位及多檔科技股賣權。（本報資料庫）

「大賣空」貝瑞出手了 賣出25%半導體ETF賣權 其餘科技股空單續抱

2026-11-05 22:05
諾貝爾經濟學獎得主克魯曼。路透

川普和共和黨為何慘敗？克魯曼：蠢啊，不只是因為經濟

2026-11-04 09:17
許多支持川普的人士，透過買進川普旗下企業的股票展現支持，如今卻面臨嚴重虧損。（美聯社）

川粉投資TMTG慘賠逾22億美元 川普「幾乎沒出錢」持股仍值4.58億美元

2026-11-07 07:20
美國聯邦眾議院前議長裴洛西（右），被散戶奉為「股海明燈」或「國會女股神」。圖為她與丈夫保羅（左）今年1月參加葛萊美頒獎前夕晚宴的檔案照。（美聯社）

AI股遭「藍色海嘯」重擊 投資人反應過度？她持股露端倪

2026-11-08 10:37
至少就股價表現而言，民主黨在期中選舉拿下國會兩院讓黃仁勳付出高昂代價。(路透)

黃仁勳淨值蒸發151億美元掉出10大富豪 還被眾議員要求說明間諜風波

2026-11-05 19:25

超人氣

更多 >
賀錦麗僅得0.6%慘敗 民主黨2028意向投票捧出新金童

賀錦麗僅得0.6%慘敗 民主黨2028意向投票捧出新金童
以色列總理換人 內唐亞胡下台 反對派獲組閣權

以色列總理換人 內唐亞胡下台 反對派獲組閣權
黃仁勳認婚外情 致員工信全文：我對妻子不忠、辜負你們

黃仁勳認婚外情 致員工信全文：我對妻子不忠、辜負你們
黃仁勳坦承與中國女間諜有婚外情 Nvidia展開調查

黃仁勳坦承與中國女間諜有婚外情 Nvidia展開調查
在美10年返上海⋯薪資少一半、生活反而更寬裕？她曝回流半年體悟

在美10年返上海⋯薪資少一半、生活反而更寬裕？她曝回流半年體悟