美國銀行：AI股拋售潮後 台幣和韓元出現買入機會
美銀指出，AI類股遭拋售拖累台幣與韓元走弱，但兩國經常帳順差支撐強，現價適合建立多頭部位，且美元強勢也可能轉弱。
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美銀指出，AI類股遭拋售拖累台幣與韓元走弱，但兩國經常帳順差支撐強，現價適合建立多頭部位，且美元強勢也可能轉弱。
美國銀行（BofA）認為，人工智慧（AI）概念股遭遇拋售後，台幣和韓元出現買入機會。
美銀全球研究部門亞洲外匯利率策略主管皮隆（Claudio Piron）表示，台幣和韓元近期隨AI類股一起走弱，然而台灣與南韓的經常帳順差規模，為投資人建立多頭部位提供「相當大」的支撐。
皮隆在彭博電視的訪談中說：「這個因素將發揮作用。我認為目前的價位，為投資人建立韓元和台幣多頭部位，提供了機會。」
他提到，台幣是亞洲貨幣中，與AI ETF相關性最高的貨幣。最近台幣走貶，主要是部位受創，較不是基本面惡化。
至於美元，皮隆認為，帶動美元走強的「美國例外論」，已經褪色。他估計美元兌韓元匯率，今年底將跌至1美元兌1,330韓元，下一季再跌至1,300。
針對南韓股市，KB金融集團全球策略師金彼德（Peter S. Kim，譯音）說，韓股崩跌替願意等待的投資人，創造了買點。他覺得對機構投資人來說，這是職涯的最佳買進時機之一。以晶片股掛帥的南韓KOSPI指數，上周五（6日）受美國科技股大跌影響，重挫6%。
因為台幣和韓元近期隨AI概念股一起回落，但台灣與南韓的經常帳順差仍強，能為匯率提供支撐；美銀認為現價已具備建立多頭部位的吸引力。 美銀認為，台幣走貶更多是市場部位受創、資金同步撤出AI相關資產，並非基本面明顯惡化；其中台幣又被視為與AI ETF相關性最高的亞洲貨幣。 美銀認為支撐美元的「美國例外論」已轉弱，預估美元兌韓元年底看1,330、下一季看1,300；另一位策略師則認為韓股重挫後，願意等待的投資人已看到買點。
精華 FAQ
因為台幣和韓元近期隨AI概念股一起回落，但台灣與南韓的經常帳順差仍強，能為匯率提供支撐；美銀認為現價已具備建立多頭部位的吸引力。
美銀認為，台幣走貶更多是市場部位受創、資金同步撤出AI相關資產，並非基本面明顯惡化；其中台幣又被視為與AI ETF相關性最高的亞洲貨幣。
美銀認為支撐美元的「美國例外論」已轉弱，預估美元兌韓元年底看1,330、下一季看1,300；另一位策略師則認為韓股重挫後，願意等待的投資人已看到買點。
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