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從單車安全到高齡照護 台灣生活創意德國發明展奪金

中央社／柏林8日專電
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台東公東高工學生在紐倫堡發明展向國際評審介紹研發的「調節式衛生便斗」，這項可依使...
台東公東高工學生在紐倫堡發明展向國際評審介紹研發的「調節式衛生便斗」，這項可依使用者身高自動調整高度的設計，獲得發明展金牌及克羅埃西亞特別獎。（台灣發明協會提供）

AI摘要

文章摘要整理：

台灣學生與企業以單車安全、高齡照護及公共衛生等生活需求發想，在2026年德國紐倫堡國際發明展共拿下12金，展現創新實作實力。

從單車安全警示、剪指甲輔助裝置到可調整高度的小便斗，台灣學生及業者將生活中的困擾化為創意發明，在今年德國紐倫堡國際發明展奪下多面金牌。

2026年紐倫堡國際發明展（iENA）於10月31日至11月2日舉行，吸引21個國家及地區、約580件發明作品參展。台灣發明協會率78人代表團赴德，共獲12金、15銀及23銅，其中台東縣豐田國中、東海國中及公東高工學生各獲1面金牌。

根據台灣發明協會資料，豐田國中學生從學校每年舉辦的單車壯遊活動獲得靈感，發現騎士轉彎時，後方車輛難以預先掌握行進方向，因此研發「穿戴式智能安全警示裝置」，提升騎乘安全。

這項裝置可透過車把上的無線按鈕手動啟動方向燈，也能連動Google Maps導航，在轉彎前自動發出警示；夜間煞車時還會亮起紅色閃燈，提醒後方來車。作品獲得金牌及波蘭特別獎。

東海國中學生則關注高齡者的日常照護，設計「多功能剪指甲輔助裝置」，結合6倍放大鏡及指甲屑收集功能，協助視力不佳者修剪指甲，並透過內建鏡頭與人工智慧（AI）影像辨識系統分析指甲影像，提供健康建議，獲得金牌及泰國特別獎。

公東高工學生研發的「調節式衛生便斗」，利用紅外線感測器偵測使用者身高，自動調整小便斗高度，方便兒童、長者及不同身高者使用。裝置結合伸縮排水管線與安全防護設計，期望減少尿液飛濺、提升公共廁所衛生，獲得金牌及克羅埃西亞特別獎。

台灣企業也以生活應用產品獲得肯定。美髮品牌歐萊德的「仿生麥拉寧咖啡因洗髮精」獲得金牌及韓國發明協會特別獎。據台灣發明協會資料，產品以白髮護理為研發方向，主打不添加傳統染髮劑中的5類風險成分，提供不同於染髮的護理選擇。

台灣發明協會理事長張家菊表示，教育不應只著重知識累積，更應培養學生獨立思考、創新實踐及解決問題的能力，期待更多縣市重視發明教育，鼓勵學生參與國際交流。

德國紐倫堡國際發明展也是發明者與企業、研究機構交流的平台。主辦單位AFAG負責人柯尼克（Henning Könicke）在展前表示，面對科技與社會快速變遷，發明展有助讓創新成果受到關注，促進國際合作。

2026年德國紐倫堡國際發明展於11月2日舉行頒獎典禮，台灣代表團共獲12金、1...
2026年德國紐倫堡國際發明展於11月2日舉行頒獎典禮，台灣代表團共獲12金、15銀及23銅。獲獎成員在頒獎典禮後手持獎狀、獎盃及台灣代表團布條合影留念。（台灣發明協會提供）

精華 FAQ

  • 台灣發明協會率78人代表團參展，共獲12金、15銀、23銅；其中台東縣豐田國中、東海國中及公東高工學生各拿下1面金牌，企業也有作品獲獎。

  • 該作品針對騎士轉彎時後方車輛難以預判方向的問題，設計可用按鈕或連動Google Maps啟動的方向警示，夜間煞車還會亮紅燈提醒後車。

  • 東海國中作品結合6倍放大鏡、指甲屑收集與AI影像辨識，協助高齡者剪指甲並提供健康建議；公東高工則用紅外線偵測身高，自動調整小便斗高度。

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