外資拋售力道不減…韓股與韓元出現罕見股匯反向 與台股典型路徑相反

韓元自7月一路走揚至1,300價位，上周五約在1,350附近震盪。國泰世華指出，近期外資拋售力道不減，但韓股與韓元出現罕見股匯反向，在大漲與大跌的波動日尤其明顯。 （美聯社）

AI摘要 文章摘要整理： 韓股在外資持續賣超下，卻出現與韓元反向波動的罕見現象；國泰世華指出，制度改革與短線資金搭配匯率避險，可能是主因，後續仍看AI疑慮何時降溫。

韓元自7月一路走揚至1,300價位，上周五約在1,350附近震盪。國泰世華指出，近期外資拋售力道不減，但韓股與韓元出現罕見股匯反向，在大漲與大跌的波動日尤其明顯，與台股 常見的外資賣、股市跌、台幣貶的典型路徑相反。

國泰世華研判原因為：今年國際化改革後，外資可直接於在岸市場交易韓元，對本土匯市影響更直接。再則，目前韓股外資的邊際流量以短線基金的快錢為主，買賣股同時搭配匯率避險及解除避險。整體而言，韓股能否重拾漲勢仍端看市場何時對AI產業的疑慮緩解。