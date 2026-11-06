外資拋售力道不減…韓股與韓元出現罕見股匯反向 與台股典型路徑相反
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韓股在外資持續賣超下，卻出現與韓元反向波動的罕見現象；國泰世華指出，制度改革與短線資金搭配匯率避險，可能是主因，後續仍看AI疑慮何時降溫。
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韓股在外資持續賣超下，卻出現與韓元反向波動的罕見現象；國泰世華指出，制度改革與短線資金搭配匯率避險，可能是主因，後續仍看AI疑慮何時降溫。
韓元自7月一路走揚至1,300價位，上周五約在1,350附近震盪。國泰世華指出，近期外資拋售力道不減，但韓股與韓元出現罕見股匯反向，在大漲與大跌的波動日尤其明顯，與台股常見的外資賣、股市跌、台幣貶的典型路徑相反。
國泰世華研判原因為：今年國際化改革後，外資可直接於在岸市場交易韓元，對本土匯市影響更直接。再則，目前韓股外資的邊際流量以短線基金的快錢為主，買賣股同時搭配匯率避險及解除避險。整體而言，韓股能否重拾漲勢仍端看市場何時對AI產業的疑慮緩解。
國泰世華指出，韓國今年完成國際化改革後，外資可直接在岸交易韓元，使匯市受影響更直接；此外，短線基金進出時常同步做匯率避險與解除避險，造成股匯不同步。 韓元自7月以來一路走揚至1,300價位，上周五則大約在1,350附近震盪，顯示近期匯率波動仍相當明顯，且與韓股表現未必同步。 報告認為，韓股是否回升，關鍵在於市場何時解除對AI產業的疑慮。若相關擔憂緩解，外資風險偏好可能改善，韓股才較有機會重新走強。
精華 FAQ
國泰世華指出，韓國今年完成國際化改革後，外資可直接在岸交易韓元，使匯市受影響更直接；此外，短線基金進出時常同步做匯率避險與解除避險，造成股匯不同步。
韓元自7月以來一路走揚至1,300價位，上周五則大約在1,350附近震盪，顯示近期匯率波動仍相當明顯，且與韓股表現未必同步。
報告認為，韓股是否回升，關鍵在於市場何時解除對AI產業的疑慮。若相關擔憂緩解，外資風險偏好可能改善，韓股才較有機會重新走強。
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