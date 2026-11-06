軟銀54億元併購案遭中國封殺 機器人事業布局受挫
軟銀收購ABB機器人事業案傳遭中國發改委否決，因中國擔憂供應鏈與數據外流，這也使孫正義在實體AI領域的布局面臨重大挫折。
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軟銀收購ABB機器人事業案傳遭中國發改委否決，因中國擔憂供應鏈與數據外流，這也使孫正義在實體AI領域的布局面臨重大挫折。
中國7當局傳出已封殺日本軟銀集團（SoftBank）以54億美元收購瑞士工業巨頭ABB公司機器人事業一案。
此舉可能挫傷軟銀創辦人暨執行長孫正義在實體AI領域的雄心壯志。
英國金融時報引述知情人士說法報導，這項交易是遭中國國家發展和改革委員會（NDRC）否決。軟銀近日已接獲相關決定通知，目前正設法確認是否還能重新提出申請，爭取批准。
軟銀股價5日收盤挫跌6.77%，報每股3980日圓。
中國是ABB機器人事業的最大市場，該部門銷往中國客戶的機器人，超過九成是在當地生產。這家瑞士與瑞典合資企業在大陸聘僱約1.27萬名員工。
據知情人士透露，中國發改委在審查過程中，曾詳細檢視ABB在中國的供應鏈，並要求保留機器人事業部部分製造能力在中國境內。當局擔心，機器人相關數據可能被轉移至海外，並被用於訓練AI模型，包括軟銀持有大量投資的OpenAI所開發的模型。
對軟銀而言，收購ABB的機器人事業一直是孫正義布局實體AI的重要一環，原本計畫與美國AI及機器人公司Roze共同構成發展這一領域的基礎。ABB是瑞士企業集團，其機器人事業擁有逾7000名員工，向包括德國汽車製造商BMW在內的製造業者供應工業機械手臂與機器人。
軟銀原本計畫以54億美元收購ABB公司的機器人事業，該部門主要供應工業機械手臂與機器人，並服務多家製造業客戶，屬於孫正義布局實體AI的重要拼圖。 知情人士指出，中國發改委審查時擔心機器人相關數據可能被轉移到海外，並用於訓練AI模型，同時也要求部分製造能力留在中國，因此最終否決交易。 對軟銀而言，收購受阻意味著其實體AI布局受挫，股價也出現下跌；對ABB來說，中國是最大市場，且多數銷往中國的機器人都在當地生產，交易變數影響重大。
精華 FAQ
軟銀原本計畫以54億美元收購ABB公司的機器人事業，該部門主要供應工業機械手臂與機器人，並服務多家製造業客戶，屬於孫正義布局實體AI的重要拼圖。
知情人士指出，中國發改委審查時擔心機器人相關數據可能被轉移到海外，並用於訓練AI模型，同時也要求部分製造能力留在中國，因此最終否決交易。
對軟銀而言，收購受阻意味著其實體AI布局受挫，股價也出現下跌；對ABB來說，中國是最大市場，且多數銷往中國的機器人都在當地生產，交易變數影響重大。
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