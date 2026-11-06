英國3年來首度升息 暗示還會有動作

英國央行5日一如預期調高基準利率1碼至4%，為三年來首次升息，加入主要央行緊縮行列。（歐新社）

AI摘要 文章摘要整理： 英國央行在經濟與通膨壓力下首度升息至4%，並暗示未來仍有進一步升息空間，若能源價格續高，通膨回落至2%恐更延後。

英國央行 5日一如預期調高基準利率1碼至4%，為三年來首次升息，加入主要央行緊縮行列。決策官員一致認為要升息，並暗示可能還會進一步提高利率。

英國央行貨幣政策委員會以八比一的投票結果，決議升息25個基點（1碼）至4%，投異議票的曼恩（Catherine Mann）並非反對升息，而是主張要升2碼至4.25%。英國央行總裁貝利在書面聲明中表示，「我認為有理由進一步升息，之後則採取視屆時情況的政策立場」。

貝利在記者會上說，此次升息不應被視為一輪不可避免的長期連續升息的開端，「但除非中東衝突得到解決，否則這似乎也不會是最後一次」。在關於經濟成長和通膨的預測中，英國央行將今、明兩年的經濟成長預估分別上修至1.6%和1.3%，明顯高於英國預算責任辦公室上周的預測。

英國央行預估，通膨率將在明年第2季達到平均4.8%的峰值。若油價漲到每桶130美元左右，那英國通膨率將在2027年第3季攀抵6.2%。但在基本情境下，通膨率預計也要到2028年第3季才會回落至2%，比英國央行7月（當時正值美伊衝突有所緩和、能源價格下跌）預測的時間晚了六個月。

標普歐洲經濟學家阿米奧特（Marion Amiot）表示，在經濟成長數據強勁、勞動市場出現改善跡象後，此次升息是一個「顯而易見的決定」，「如果經濟繼續帶來超預期的上行表現，英國央行明年第1季可能不得不再一次升息」。

由於能源價格已遠遠偏離英國央行此前的預測，貨幣政策委員會調整了政策指引，稱其「將在每次會議上繼續評估相關證據，尤其關注高能源價格在多大程度上可能傳導至其他價格以及更廣泛的經濟領域」。