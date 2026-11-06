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買氣弱、成本增 任天堂上季獲利意外下滑

編譯湯淑君／綜合報導
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AI摘要

文章摘要整理：

任天堂因新遊戲缺乏、Switch 2買氣降溫與零組件成本上升，上季獲利意外下滑，且假期旺季前景仍面臨銷售壓力。

遊戲機大廠任天堂（Nintendo）上季獲利意外下滑，主因是缺乏重量級新遊戲帶動買氣，以及Switch零組件成本上漲。

任天堂5日表示，今年度第2季營業利益年減16%至739億日圓（約4.68億美元），不如分析師預期的持平。營收萎縮15%，則優於預期。全年獲利成長預測維持3%不變。上述結果印證投資人的顧慮：上市第二年的Switch 2遊戲機銷售漸失動能。任天堂為因應零組件價格上漲，已調漲硬體售價，消費者慎選新遊戲購買，也抑制買氣。

晨星股票研究部主管伊藤一憲說：「成長減緩來得比預期早。投資人對Switch 2的熱度顯然降溫。」

任天堂正邁向艱難的假期銷售旺季。此時正值人氣遊戲「俠盜獵車手6」即將於19日推出之際。

在止於9月底的六個月，任天堂共售出649萬台Switch 2遊戲機，較一年前減少37%。該公司預估，今年度（至2027年3月底止）可望賣出1650萬台。

分析師說，記憶體晶片價格大漲，消費者電子裝置製造商的利潤遭到壓縮，蘋果、PlayStation遊戲機製造商Sony同受衝擊。任天堂估計，零組件成本增加可能對今年度獲利造成大約1000億日圓的影響，其中又以記憶體晶片和關稅衝擊最大。

任天堂Switch 2美國售價9月起調漲50美元，漲到499.99美元，導致當月銷售量比一年前銳減14%。

精華 FAQ

  • 主要原因是缺乏重量級新遊戲帶動買氣，加上Switch零組件成本上漲，導致營業利益年減16%，表現不如分析師原先預期的持平。

  • 截至9月底的6個月，Switch 2共售出649萬台，較一年前減少37%。任天堂雖維持全年賣出1650萬台的目標，但市場已出現成長降溫跡象。

  • 任天堂估計，零組件成本增加將使今年度獲利減少約1000億日圓，其中以記憶體晶片價格大漲與關稅衝擊最為明顯，也壓縮了硬體利潤。

任天堂 Sony Switch

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