買氣弱、成本增 任天堂上季獲利意外下滑

AI摘要 文章摘要整理： 任天堂因新遊戲缺乏、Switch 2買氣降溫與零組件成本上升，上季獲利意外下滑，且假期旺季前景仍面臨銷售壓力。

遊戲機大廠任天堂 （Nintendo）上季獲利意外下滑，主因是缺乏重量級新遊戲帶動買氣，以及Switch 零組件成本上漲。

任天堂5日表示，今年度第2季營業利益年減16%至739億日圓（約4.68億美元），不如分析師預期的持平。營收萎縮15%，則優於預期。全年獲利成長預測維持3%不變。上述結果印證投資人的顧慮：上市第二年的Switch 2遊戲機銷售漸失動能。任天堂為因應零組件價格上漲，已調漲硬體售價，消費者慎選新遊戲購買，也抑制買氣。

晨星股票研究部主管伊藤一憲說：「成長減緩來得比預期早。投資人對Switch 2的熱度顯然降溫。」

任天堂正邁向艱難的假期銷售旺季。此時正值人氣遊戲「俠盜獵車手6」即將於19日推出之際。

在止於9月底的六個月，任天堂共售出649萬台Switch 2遊戲機，較一年前減少37%。該公司預估，今年度（至2027年3月底止）可望賣出1650萬台。

分析師說，記憶體晶片價格大漲，消費者電子裝置製造商的利潤遭到壓縮，蘋果、PlayStation遊戲機製造商Sony 同受衝擊。任天堂估計，零組件成本增加可能對今年度獲利造成大約1000億日圓的影響，其中又以記憶體晶片和關稅衝擊最大。

任天堂Switch 2美國售價9月起調漲50美元，漲到499.99美元，導致當月銷售量比一年前銳減14%。