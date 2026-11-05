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「藍潮」過後留給市場3大懸疑之一：美伊止戰與油價展望如何？

編譯湯淑君／綜合外電
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民主黨期中選舉表現出奇強，衝擊半導體股在預料中，但油價暴跌卻令人意外，反映市場認...
民主黨期中選舉表現出奇強，衝擊半導體股在預料中，但油價暴跌卻令人意外，反映市場認為美伊止戰指日可待，以致計入油價的風險溢價急遽縮小。（路透）

AI摘要

文章摘要整理：

民主黨期中選舉大勝後，市場除關注半導體修正外，更聚焦美伊衝突、油價風險溢價與美國長債利率、黃金及比特幣等資產的後續變化。

民主黨期中選舉表現出奇強，藍色海嘯一如預期衝擊先前受惠於人工智慧（AI）資料中心建置熱潮的半導體股，但油價近日跌勢之猛卻出人意料。專家指出，美國選舉結果底定，但仍留給全球金融市場三大懸疑待解。

選後最關鍵的問題是，共和黨慘敗後，美國總統川普是會讓美伊戰爭降溫，還是會拉高衝突。這對油價會不會延續近日跌勢至關重要，而油價又會左右全球資產市場行情。油價本周走跌，反映美伊止戰露出曙光，民主黨大勝更加速跌勢。布蘭特原油價格4日暴跌逾8%並跌破每桶100美元，5日再跌0.6%至每桶94.08美元。

布魯金斯研究所高級研究員、曾任國際金融協會（IIF）首席經濟學家的布魯克斯指出，藍色海嘯後，有三個問題值得密切關注：

一、伊戰戰爭將畫下句點？

川普愛轉移焦點，常製造一堆新聞並突然改弦易轍。方法之一是，重啟自4月暫停至今的轟炸伊朗行動攻勢。另一相關議題是油價隱含的風險溢價（risk premium）。布魯克斯認為，最近溢價幅度太大。近日油價暴跌再次提醒投資人一個事實：油價截至上周為止之所以盤旋在高檔，與中東石油供應或中國大陸需求其實都無關，純粹反映風險溢價因素，而風險溢價會隨市場氛圍變化而暴漲暴跌。

今年來，從法國公債到美元貶值交易，金融市場走勢幾乎全隨油價漲跌而起伏。從布蘭特價格暴跌角度觀察，風險溢價急遽縮小，可見市場預期美伊止戰指日可待。

二、美國長債殖利率今後將下滑？

市場一大辯論焦點，是超大規模雲端服務業者（hyperscaler）大肆發債籌錢支應AI基建，是不是推升美國長期公債殖利率的一股主要力量。布魯克斯對這種說法存疑，認為美國預算赤字擴增，如今占國內生產毛額（GDP）比率已升到6.5%，才是推升殖利率的主因。而民主黨掌控國會兩院，就會導致現已失控的美國財政赤字變得控制得宜嗎？不應對此太樂觀。

期中選舉一落幕，兩年後的美國總統寶座之爭起跑，但財政紀律恐怕不會是兩黨主打的競選議題，從期中大選過後10年期美債殖利率期貨幾乎不變，即可見一斑。

三、黃金等「貶值交易」將復甦？

選後金價大漲3.0%，銀價漲4.6%，白銀也漲3.3%。很難把貴金屬漲勢再起完全歸因於「藍潮」，可能與油價大跌推升貴金屬行情也有關。再看另一徵兆，即比特幣選後小漲0.5%，在民主黨掌控國會對加密幣前景不利的展望下，依然走高。

布魯克斯研判，這可能標幟著「貶值交易」（debasement trade）走勢翻揚的轉捩點。除非美伊又恢復「熱戰」，就另當別論。

精華 FAQ

  • 因為川普可能藉由重啟對伊朗施壓轉移焦點，若衝突降溫，油價的地緣政治風險溢價就會繼續縮小；反之若升高，油價與全球資產價格都可能再受衝擊。

  • 布蘭特原油短線重挫，主因不是供需基本面突變，而是市場認為中東戰事升溫的風險下降，先前被墊高的風險溢價快速回吐，顯示投資人開始押注止戰前景。

  • 文章指出，美國赤字擴大才是長債殖利率上升主因，民主黨掌權未必改善；同時金銀與比特幣走高，可能代表貶值交易回溫，反映市場對美元與財政前景的疑慮。

油價 美伊 川普

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