我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

整理包／賣房賣車住郵輪被趕下船 奧德賽號停航「養老夢」怎麼續

不滿經濟 選舉民調：7成亞裔受訪選民眾院挺藍

FT：中國封殺軟銀54億美元收購ABB機器人事業 孫正義布局實體AI受挫

編譯葉亭均／綜合外電
聽新聞
test
0:00 /0:00
軟銀集團創辦人兼執行長孫正義。（路透）
軟銀集團創辦人兼執行長孫正義。（路透）

AI摘要

文章摘要整理：

中國當局傳否決軟銀以54億美元收購ABB機器人事業，因憂供應鏈與數據外流；此舉恐削弱孫正義推動實體AI的布局。

中國當局傳出已封殺日本軟銀集團（SoftBank）以54億美元收購瑞士工業巨頭ABB公司機器人事業一案。此舉可能挫傷軟銀創辦人兼執行長孫正義在實體AI領域的雄心壯志。

英國金融時報（FT）引述知情人士說法報導，這項交易是遭中國國家發展和改革委員會（NDRC）否決。軟銀近日已接獲相關決定通知，目前正設法確認是否還能重新提出申請，爭取批准。

軟銀股價周四（5日）盤中挫跌5.5%，報每股4,033日圓。

中國是ABB機器人事業的最大市場，該部門銷往中國客戶的機器人，超過九成是在當地生產。這家瑞士與瑞典合資企業在大陸聘僱約1.27萬名員工。

據知情人士透露，中國發改委在審查過程中，曾詳細檢視ABB在中國的供應鏈，並要求保留機器人事業部部分製造能力在中國境內。當局擔心，機器人相關數據可能被轉移至海外，並被用於訓練AI模型，包括軟銀持有大量投資的OpenAI所開發的模型。

對軟銀而言，收購ABB的機器人事業一直是孫正義布局實體AI的重要一環，原本計劃與美國AI及機器人公司Roze共同構成發展這一領域的基礎。ABB是瑞士企業集團，其機器人事業擁有逾7,000名員工，向包括德國汽車製造商BMW在內的製造業者供應工業機械手臂與機器人。

精華 FAQ

  • 報導指中國發改委擔心機器人相關數據外流海外，並可能被用於訓練AI模型；同時也要求保留部分製造能力在中國境內，因此否決交易。

  • 對軟銀而言，收購ABB機器人事業是孫正義布局實體AI的重要一步，原本還計劃與美國AI及機器人公司Roze共同構成發展基礎。

  • 消息傳出後，軟銀股價盤中跌5.5%至每股4,033日圓；ABB機器人事業在中國市場占比極高，且銷往中國的機器人多在當地生產。

瑞典 軟銀 瑞士

上一則

高通股價盤後重挫逾10% 原因出在三重利空夾擊

下一則

美債已彈漲一波還能買嗎？雅德尼：殖利率5%才是非常有吸引力

延伸閱讀

豐田要部署40萬機器人大軍 強攻工廠自動化 迎戰中國與特斯拉

豐田要部署40萬機器人大軍 強攻工廠自動化 迎戰中國與特斯拉
運用20年研發經驗 豐田部署機器人軍團

運用20年研發經驗 豐田部署機器人軍團
Nvidia突祭限制令 要求資料中心客戶的中國業務「不得過半」

Nvidia突祭限制令 要求資料中心客戶的中國業務「不得過半」
韓廠抗衡中製人形機器人 LG著重「大腦」、三星聚焦「手臂」

韓廠抗衡中製人形機器人 LG著重「大腦」、三星聚焦「手臂」

熱門新聞

投資人原本擔心，民主黨若掌控美國國會參、眾兩院，將導致美股大跌，因為人工智慧（AI）資料中心投資熱潮面臨威脅。但美股4日不跌反漲。路透

民主黨大勝為何道瓊飆漲千點？高盛、大摩分析對AI數據中心投資影響

2026-11-04 11:53
諾貝爾經濟學獎得主克魯曼。路透

川普和共和黨為何慘敗？克魯曼：蠢啊，不只是因為經濟

2026-11-04 09:17
Alphabet 股價29日出現歷史性暴跌，拖累美國股市收低。路透

上市20年最慘一天 Alphabet暴跌逾12% 拖累美股

2026-10-29 17:35
美國大型科技股10月鬧股災，半導體股災情尤其慘烈。（美聯社）

華爾街「10月股災」今年針對性特強 全月跌最慘的晶片股是這支

2026-10-31 08:10
幣安創辦人趙長鵬。路透

馬斯克諷幣安恐步FTX後塵 趙長鵬回敬：還持有SpaceX逾10億元股票

2026-10-30 11:50
「股神」巴菲特嗜喝可樂，曾說自己快50年沒喝過白開水。（路透）

「股神」巴菲特50年沒喝過白開水 每天五罐可樂 投資也喝出21倍報酬

2026-10-31 07:20

超人氣

更多 >
這2種早餐常見天然食物 竟也檢測出塑膠微粒

這2種早餐常見天然食物 竟也檢測出塑膠微粒
南加這市通過「多夫多妻制」？滿足條件可正式登記

南加這市通過「多夫多妻制」？滿足條件可正式登記
民主黨大勝為何道瓊飆漲千點？高盛、大摩分析對AI數據中心投資影響

民主黨大勝為何道瓊飆漲千點？高盛、大摩分析對AI數據中心投資影響
「每個人都心知肚明」范斯：伊朗戰爭導致共和黨慘敗

「每個人都心知肚明」范斯：伊朗戰爭導致共和黨慘敗
華郵分析：共和黨全軍覆沒的關鍵因素

華郵分析：共和黨全軍覆沒的關鍵因素