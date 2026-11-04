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藍潮引發資金大輪動 撤出亞洲AI晶片股 轉戰汽車與消費等低估值股

編譯葉亭均／綜合外電
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美國民主黨在期中選舉大獲全勝，帶動亞洲股市資金輪動交易。圖為4日資料照片。(歐新...
美國民主黨在期中選舉大獲全勝，帶動亞洲股市資金輪動交易。圖為4日資料照片。(歐新社)

AI摘要

文章摘要整理：

民主黨期中選舉勝出後，市場憂心AI基建與半導體監管受阻，資金自亞洲晶片股撤出，轉進汽車、消費與網路等低估值類股。

民主黨在期中選舉大獲全勝，帶動亞洲股市資金輪動交易，市場憂心AI基礎建設擴張計畫可能受到影響，拖累晶片製造商股價下跌，汽車及消費品類股則逆勢走揚。

記憶體晶片龍頭三星電子與SK海力士周四盤中均重挫逾5%，拖累南韓基準股價指數Kospi下跌逾3%。相較之下，包括豐田汽車與本田汽車在內的車廠股價均上漲約5%，帶動日本東證股價指數（Topix）上漲1.4%。中國大陸網路股走揚，同時也受惠於消費題材，支撐香港恆生科技指數上漲5%。

民主黨在美國期中選舉期間訴諸選民對AI的疑慮，引發市場愈來愈擔心資料中心興建計畫可能延後。科技股走跌促使投資人轉向市場中估值偏低的類股；此外，汽車製造商也被視為可能受惠於美國總統川普調降關稅的產業。

KCM Trade首席市場分析師華特勒表示：「我們看到資金持續明顯撤出晶片製造商。市場正在懲罰那些最容易受到潛在監管阻力影響的產業，也就是半導體業。」

亞洲其他走跌的晶片股還包括日本愛德萬測試（Advantest）及台灣聯發科等。資金撤出這些科技股後，轉向南韓現代汽車、澳洲零售商西農集團（Wesfarmers）等消費類股，以及在香港上市的中國網路企業，包括騰訊控股與阿里巴巴集團。

儘管上漲家數超過下跌家數兩倍以上，但由於半導體股在區域指數中占有相當大的權重，MSCI亞太指數仍在狹幅區間內震盪。

其他表現強勢的類股還包括旅遊相關股票。隨著油價下跌，加上市場對伊朗戰爭有望落幕的期待升高，帶動旅遊類股走揚。

這次選舉結果進一步加深投資人對AI基礎建設所累積龐大債務的疑慮，也讓市場開始質疑，這些投資最終能否獲得足以支撐成本的回報。彭博編製的亞洲晶片製造商指數，過去一個月已下跌逾20%。

輝立證券股票交易主管田村大和表示：「全球宏觀基金、主權財富基金及主動型退休基金等長期投資人，今天顯然正將資金從包括AI相關股票在內的成長股，重新配置至價值型股票。」

他補充，一旦長期資金開始移動，這股趨勢就不容易逆轉。

精華 FAQ

  • 主因是民主黨在期中選舉大獲全勝，市場擔心AI基礎建設擴張與資料中心投資可能受影響，進而打擊晶片與相關科技股，促使資金轉向估值較低的類股。

  • 三星電子與SK海力士盤中均重挫逾5%，帶動南韓Kospi下跌逾3%；日本愛德萬測試、台灣聯發科也走弱，彭博亞洲晶片製造商指數近1個月跌逾20%。

  • 資金轉向豐田、本田等汽車股，以及消費品與中國網路股如騰訊、阿里巴巴，顯示投資人正從高估值AI成長股轉向低估值價值股，且長期資金流向可能難以逆轉。

南韓 民主黨 香港

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