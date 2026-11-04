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全力防駭 日本新網銀不發提款卡 全面改用手機掃碼

編譯易起宇／綜合外電
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日本明年將開設的一家新網銀，將不發行提款卡，全面改用手機App掃碼來提款。 （...
日本明年將開設的一家新網銀，將不發行提款卡，全面改用手機App掃碼來提款。 （路透）

AI摘要

文章摘要整理：

三菱日聯旗下新網銀預計明年首季開業，將取消提款卡，改以手機App與QR碼提領現金，以強化資安並防堵網攻與個資外洩。

日本企業接連遭到網攻之際，一家明年將開設的新網路銀行，將不發行提款卡，改為透過銀行的手機App，來驗證客戶身分，以提高資安防護。

日媒報導，三菱日聯Emut銀行預計將在明年第1季開啟服務，將是首家日本首家捨棄提款卡的主要金融機構相關銀行。

客戶將改為透過用手機App掃描QR碼，才從提款機提領現金。這代表用戶將必須要能夠解鎖手機和登入App，並且也知道帳戶驗證碼，才能夠提款，將比提款卡只需要密碼多好幾道防護。

App也將是客戶唯一能管理其存款的方式。用戶將無法從電腦或其他裝置登入銀行網站，也為資料外流多加一道防線。

資安近期已成為日本的一項重大議題。隨著人工智慧（AI）進步，日本企業已迅速成為網路攻擊的目標，竊取個資的釣魚詐騙也激增。

廢除提款卡將改變消費者數十年來主要使用的提款方式。日本第一家採用提款卡的銀行，普遍認為是1969年的住友銀行（現三井住友銀行）。

三菱日聯是日本最大金融機構，該公司旗下網銀的這項創舉，可能刺激其他同業跟進。

精華 FAQ

  • 主要是為了提升資安防護，降低提款卡遭盜用或資料外洩的風險。近年日本企業頻遭網攻與釣魚詐騙，銀行因此改採更嚴格的手機驗證方式。

  • 客戶必須先解鎖手機並登入銀行App，再掃描提款機上的QR碼，同時輸入帳戶驗證碼，才能完成提領，流程比傳統提款卡多了好幾道防線。

  • 由於三菱日聯是日本最大金融機構之一，旗下網銀率先取消提款卡，可能會成為業界示範，進一步刺激其他金融同業跟進採用類似做法。

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