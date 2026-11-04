「藍潮」席捲全美…亞股周三劇震後收盤走勢翻轉 分析師點2大關鍵

美國期中選舉結果大勢底定，民主黨全面掌控國會兩院，南韓Kospi指數隨之從盤中低點翻揚，4日收盤小漲0.6%。圖為盤中報價。（歐新社）

AI摘要 文章摘要整理： 美國期中選舉結果明朗後，亞股由黑翻紅，科技股、美元與美債殖利率一度受避險情緒衝擊，隨後因不確定性消散與逢低買盤回流而回穩。

亞洲股市4日下午盤由黑翻紅，原先因美國期中選舉不確定罩頂而引發的賣壓，在傳出民主黨 篤定掌控美國國會參、眾兩院後，迅速自盤中低點強彈。

隨著民主黨「藍潮」席捲全美的消息陸續傳來，亞股 投資人4日早盤起初殺出股票和美元，並買進美國公債規避風險。

市場對民主黨全面大勝最大的顧慮，是唯恐民主黨將窒礙人工智慧（AI）投資計畫，進而打擊科技公司，並削弱美元。

然而，亞股下午盤卻止跌回升，分析師指出，主因是選舉不確定感一掃而空，即使選舉結果未必如市場人士預期。

兩大因素遏制賣壓：逢低買進+市場重新評估

Saxo首席投資策略師查娜娜推測，亞股收盤走勢翻轉，可能反映兩大因素：逢低買盤進場，以及投資人重新評估美國選舉結果引發的初步反應。她說：「隨著美股 期指回升，市場鬆了一口氣，而這種如釋重負的氛圍延伸至亞洲科技股。」

道瓊社資料顯示，美股期指跌幅收斂，與那斯達克指數相關的個股領頭上攻。緊接著，亞股標竿指數從盤中低谷一躍而起，讓原本殺盤最重的股票一舉收復失土，由黑翻紅。

同時，美元指數回穩，稍早曾觸及一個多月來最低價位。

美國公債市場也恢復平靜，基準的10年期美債殖利率回升至4.942%。稍早隨避險買盤急湧而一度衝上4.900%，是9月初來最低水準。債券殖利率與價格呈反向關係。

查娜娜說：「債券可能因為成長預期降低而受惠，但漲勢要持續，還需要從經濟數據和通膨趨勢上得到確認，不是只取決於選舉新聞標題。」

多方暫時奪回主控權 亞股自盤中低點翻升

選前金融市場最大的憂慮，是民主黨如果大獲全勝，可能導致AI支出動能急踩煞車，不僅會移除近年支撐美國經濟成長最大的支柱，也會連帶衝擊亞洲諸國的經濟和股市。若是如此，對亞洲AI基建股將是壞消息，最近這些股票已經遭遇一波波賣壓，反映投資人擔心估值已高，也憂慮將來投資回報可能遠不如預期。

不過，看來多方似乎已奪回主控權。日經225指數和台灣加權指數4日收盤跌幅分別收斂至1.4%和0.8%。南韓Kospi指數和香港恆生指數皆從盤中低點翻揚，收盤分別上漲0.6%和1.67%。

分析師提醒投資人，切勿過度解讀市場對期中選舉結果的反射性反應，選後關注焦點還是回歸基本面為宜。

瑞銀集團全球財富管理投資長海菲勒說：「這個選舉結果可能影響財政磋商的路徑，並且導致短期市場波動，但經濟成長、企業盈餘、AI投資、通膨和利率，是更重要的市場驅動力。」