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降低對中國依賴 彭博：歐盟擬調整單一市場規則

記者林宸誼／即時報導
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歐洲聯盟擬對規模達18兆歐元的單一市場規則作出針對性調整，幫助歐洲企業實現供應鏈...
歐洲聯盟擬對規模達18兆歐元的單一市場規則作出針對性調整，幫助歐洲企業實現供應鏈多元化，減少對中國等國家的依賴。（路透）

AI摘要

文章摘要整理：

歐盟計畫針對單一市場規則進行調整，透過配額、關稅與新監管工具，協助企業分散供應鏈並降低對中國等國家的依賴。

歐洲聯盟擬對規模達18兆歐元的單一市場規則作出針對性調整，幫助歐洲企業實現供應鏈多元化，減少對中國等國家的依賴。這些限制可能採取進口配額或關稅的形式，最快於2027年第1季公布。

歐委會希望藉由近期限制中國混合動力車進口的做法。先前歐盟與北京達成協議，將中國混合動力車的年度進口量上限設為35萬輛。這一上限被認為足夠高，有助於避免引發北京報復。

彭博引述知情人士報導，歐盟委員會將修改機動車型式認證和外國補貼相關法規，以更有效地應對部分進口產品帶來的經濟安全風險，同時對理念相近國家的供應商和企業減低監管障礙。

歐委會也擬修改強迫勞動相關法規和《商業機密指令》，便利歐洲企業在歐盟內部市場實現供應鏈多元化，並提高風險較高的供應商進入該市場的門檻。

知情人士稱，這些調整旨在管理經濟安全風險、堵塞監管漏洞，以更好地保護歐盟單一市場，並將納入歐盟計畫在12月中旬前宣布的一攬子措施。歐盟去年對陸貿易逆差達3,600億歐元，預計將持續擴大。

另外，這套措施還包括1項引導企業轉向其他供應來源的多元化工具，歐盟將識別商品和服務領域的關鍵依賴、評估相關風險，再提出透過現有或新措施來應對風險的方案。

同時，歐盟也計劃推出新工具，透過限制特定商品和服務進入單一市場，更迅速地應對強硬貿易行動。這項工具的適用範圍將比現有手段更廣，運用也更有彈性。

知情人士也說，一攬子措施將提出團結互助機制，列明當第三國對1個或多個歐盟成員國採取不利經濟措施時，歐盟可採取的因應選項。

彭博先前報導，歐盟同時計畫動用保障措施，減少從中國進口化學、家具和機械等產業的產品。保障措施允許歐盟在某一產業產品進口激增時，對相關產品實施限制。

歐盟貿易專員塞夫科維奇（Maros Sefcovic）計劃明年初與中國官員評估進展，並討論下一步行動。

精華 FAQ

  • 主要目的是降低歐洲企業對中國等國家供應鏈的依賴，藉由調整單一市場規則來分散來源、強化經濟安全，並提升歐盟在面對外部風險與貿易衝擊時的韌性。

  • 措施可能採取進口配額或關稅等形式，也會搭配修改機動車型式認證、外國補貼、強迫勞動及商業機密相關法規，最快可能在2027年第1季對外公布。

  • 歐盟將推出多元化工具，先識別關鍵依賴並評估風險，再提出對策；同時規劃限制特定商品與服務進入單一市場的新工具，以及成員國遭遇第三國不利措施時的團結互助機制。

歐盟 供應鏈 關稅

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