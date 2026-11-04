澳洲力抗「央行噩夢」 今年五度升息打擊通膨

AI摘要 文章摘要整理： 澳洲央行今年第五度升息至4.85%，但刪除進一步升息措辭且表決分歧擴大，顯示政策立場轉趨保留，市場也因此解讀為偏鴿。

澳洲央行 （RBA）3日如市場預期升息1碼，將政策利率上調至4.85%，是2008年底全球金融危機高峰期以來最高水準，欲藉此引導通膨 回落至目標區間。

央行在聲明中表示，「通膨依然居高不下，部分原因反映受中東衝突影響的燃料，以及其他大宗商品價格上漲」；「人工智慧（AI）相關投資推動科技產品價格快速成長，許多商品和服務的通膨率也居高不下。」

這是澳洲央行今年第五度調高利率，總計升息5碼，已完全逆轉2025年的降息幅度，緊縮貨幣力道在已開發經濟體中最大。然而，央行的會後聲明，未見6月以來都會出現的「必要時進一步升息」，且此次表決結果比市場預期更為膠著，九名委員中有三人主張維持利率不變。

央行總裁布洛克在會後記者會中，被問及為何沒有保留上述措詞時表示：「我不會把這解讀為我們不會升息，也不會把這解讀為我們肯定會繼續升息。我們基本上是在保留政策選項。」

她也說，不提供前瞻指引，交由市場解讀。市場和經濟學家因此將澳洲央行的立場解讀為鴿派，澳幣兌美元匯率應聲下跌。

彭博資訊報導，繼澳洲央行之後，本周開會的英國和瑞典央行可能也將跟進升息，因為各國都在遏制能源價格推動通膨上升。幾乎沒有跡象顯示澳洲消費者物價朝著央行2%至3%的目標區間回落，決策官員擔心通膨預期可能失控。副總裁豪瑟（Andrew Hauser）指出，愈來愈多企業認為，3%至3.5%的通膨率已經成為「新常態」，他將這種情況形容為「央行的噩夢」。

貝萊德澳洲固定收益策略主管帕茉指出，澳洲央行面臨的挑戰在於，就在經濟成長力道開始放緩之際，通膨卻依然頑強，「鑒於今年緊縮政策的全部影響力，仍在經濟中逐步顯現，預計澳洲央行將維持當前利率水準，同時評估最新數據和政策傳導效果；如果通膨壓力未能緩解，澳洲央行仍保留進一步收緊政策的選項」。

凱投宏觀（Capital Economics）亞太區主管瑟利昂則預測，澳洲央行可能已完成升息周期，但最快可能要到明年年底才會放鬆貨幣政策。