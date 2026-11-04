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蘋果示警：記憶體明年價格將續漲

編譯季晶晶、記者陳昱翔／綜合報導
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早前三星電子預期，記憶體晶片供不應求將持續到2028年，蘋果執行長特納斯也示警，...
早前三星電子預期，記憶體晶片供不應求將持續到2028年，蘋果執行長特納斯也示警，預期本季記憶體價格還會漲。（路透）

AI摘要

文章摘要整理：

蘋果財報會議指出記憶體價格已達空前水準，預期本季與明年仍續漲，成本壓力將影響毛利率，但也帶動台灣記憶體廠受惠。

蘋果2日於財報會議端出上季亮眼財報，執行長特納斯示警，當前記憶體晶片市況「前所未見」，報價漲到「空前」（unprecedented）水準，預期本季記憶體價格還會漲，明年持續走揚，這將使得蘋果成本進一步上升，壓縮本季營收成長與毛利率。

法人指出，蘋果記憶體主要由三星、SK海力士、美光、鎧俠等國際大廠供應，惟拆解蘋果硬體後，發現當中也採用華邦、南亞科等台灣記憶體廠的產品。特納斯喊出記憶體價格漲不停，市況「前所未見」，等於也為華邦、南亞科等台廠後市按讚。

蘋果預估，本季毛利率介於45%至46%，不如分析師預期，並且低於上季的47.9%。受相關消息影響，蘋果股價3日早盤跌逾3%，蘋果主要記憶體供應商美光則勁揚逾4%。

特納斯形容，當前記憶體晶片的市況為「前所未見」，上季的記憶體價格比之前一季高，各家製造商的成本也都大幅攀升，對產品利潤與價格造成壓力，被庫存和其他特定非記憶體零組件成本降低所抵銷。

他說，當下記憶體供應狀況比6月更嚴峻，記憶體漲價帶來的成本正在攀升，儘管部分衝擊已透過庫存效益、非記憶體零組件成本下降來抵銷，仍無法完全避免影響。

展望本季，特納斯預期，記憶體價格將進一步上漲，明年繼續看漲。蘋果正透過漲價、提前備貨及降低其他零組件成本因應。9月底庫存達145.4億美元，年增154%；製造採購承諾金額也比6月底增加330億美元。

精華 FAQ

  • 蘋果執行長指出，記憶體晶片市況「前所未見」，報價已到空前水準，而且本季價格還會再漲，明年也將持續走揚，顯示供需壓力相當明顯。

  • 記憶體成本上升將進一步墊高蘋果整體成本，對產品利潤形成壓力，並壓縮本季營收成長與毛利率；蘋果預估本季毛利率僅45%至46%，低於上季47.9%。

  • 法人指出，蘋果硬體拆解後可見也採用華邦、南亞科等台灣記憶體廠產品，因此記憶體價格持續上揚，等於替這些台廠後市加分，市場也看好相關供應鏈受惠。

三星 美光 特納斯

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