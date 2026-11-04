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高盛推演油價走勢3劇本 明年均價上看130元

編譯林奇賢／綜合報導
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AI摘要

文章摘要整理：

高盛因應川普對伊朗強硬表態與中東供應風險，推演油價三種情境，預估明年均價最高可達130美元，基準情境為88美元，下行則可能回落至60美元區間。

美國期中選舉一直被視為川普政府是否在選後升高對伊朗軍事行動、藉此迫使德黑蘭達成協議的關鍵時間點。直到投票前一天（2日），川普接受Axios電話專訪時仍表示，他「不急著」決定是否恢復對伊朗的軍事打擊。隨後，川普接受福斯新聞（Fox）訪問時也警告，若美伊無法達成協議，美軍可能攻擊伊朗核計畫相關的地下設施Pickaxe Mountain，並聲稱美軍隨時能在1小時內發動攻擊。

國際油價一度應聲上漲，布蘭特3日盤中最高上漲2.4%至每桶107.24美元，但之後又翻黑，再度呈現高檔震盪走勢。

高盛為油價推演出三種情境。最壞狀況下，中東供應持續受擾，明年布蘭特油價均價可能為每桶130美元。

石油研究主管史楚文（Daan Struyven）領銜的高盛分析師在近期報告中表示，雖然波灣原油出口流動回升，有助抑制國際油價，但也有很高的風險會下降。

高盛說，若石油日產量持續比2025年平均水準少350萬桶，布蘭特2027年可能衝上每桶140美元，且全年均價將達130美元。促成這種情境發生的最可能因素包括，船舶遇襲事件增加、煉油廠遭受持續性破壞，以及居高不下的風險溢價。

高盛假設的基本情境預測是，明年原油每日供應量能回升至比去年平均水準高110萬桶，使布蘭特原油明年均價為每桶88美元，比高盛先前預測的80美元高。

在高盛的下行情境中，如果波灣地區平均日產量比2025年的水準高出250萬桶，布蘭特原油價格在2027年可能會回落至每桶60美元區間。分析師表示，這種情況最可能的觸發因素是，中東原油出口復甦速度比預期快。

精華 FAQ

  • 高盛的基本情境是假設明年原油日供應量回升至比去年平均高出110萬桶，因此預估布蘭特原油明年均價為每桶88美元，較先前預測的80美元上調。

  • 若中東供應持續受擾，且石油日產量長期比2025年平均少350萬桶，高盛估計布蘭特2027年可能衝上每桶140美元，全年均價可達130美元，主因是船舶遇襲、煉油廠破壞與風險溢價偏高。

  • 川普在期中選舉前後暗示可能對伊朗核計畫地下設施發動攻擊，市場立即反應，布蘭特3日盤中一度上漲2.4%至每桶107.24美元，之後雖回落，但仍維持高檔震盪。

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