瑞銀：原油商業庫存可能進一步下降 進而對油價形成支撐

考量中東衝突發展難以預測，以及海灣地區石油產量與全球石油需求的復甦速度，預估2026年底布蘭特原油價格將達每桶110美元。（路透）

AI摘要 文章摘要整理： 瑞銀認為中東衝突與庫存偏緊將支撐油價，並將2026年底布蘭特原油預測上修至110美元，市場也關注美國政策與局勢升級風險。

瑞銀在一份報告中表示，考量中東衝突發展難以預測，以及海灣地區石油 產量與全球石油需求的復甦速度，預估2026年底布蘭特原油價 格將達每桶110美元，高於先前預測的100美元。瑞銀指出，10月荷莫茲海峽 及周邊地區的船隻遇襲事件數量創下歷史新高，進一步推升保險與貨運成本。從中東運往中國的超大型原油運輸船運費已攀升至每桶30至40美元，遠高於過去十年的每桶1至3美元。此外，全球原油庫存大幅下降，原先承諾的戰略儲備釋放也已大致完成。在供應持續吃緊的情況下，商業庫存可能進一步下降，進而對油價形成支撐。

街口投信表示，美國期中選舉結果底定後，市場將重新聚焦美國總統川普對中東局勢的政策動向。市場關注川普是否選擇再次對伊朗發動軍事打擊，或加入沙烏地阿拉伯聯軍，以壓制葉門胡塞武裝組織的攻擊行動。若川普選擇透過軍事手段處理中東問題，區域緊張情勢恐進一步升高，推升原油市場風險溢價，帶動油價持續走高。反之，若美國期中選舉後伊朗未再遭受新的軍事打擊，且中東局勢未進一步升級，隨著市場風險溢價逐步回落，油價則可能面臨下行壓力。

澳洲金融服務機構MST Marquee能源研究主管索爾·卡沃尼克表示，荷莫茲海峽周邊軍事行動持續，加上市場對外交解決途徑抱持疑慮，使油價維持高檔，預期未來幾週衝突可能進一步升級。盛寶銀行大宗商品策略主管奧勒·漢森則指出，受到以色列議會選舉及美國期中選舉影響，未來幾週油價波動可能加劇。

此外，葉門胡塞武裝組織聲稱，已對沙烏地阿拉伯境內目標發動一系列新攻擊，涉及石油基礎設施，包括兩座煉油廠及阿布蓋格油田相關設施。目前沙烏地阿拉伯尚未證實此次攻擊事件，以及相關設施是否受到影響。若拉斯塔努拉煉油廠確實遭到攻擊，將是該設施上周發生的第二起攻擊事件。