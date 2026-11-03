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整理包／日本升息 存款多的長者賺到 年輕人變輸家？

編譯季晶晶／綜合外電
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日本升息讓年輕人面臨房貸與分期付款負擔加重的壓力，存款較多的長者則可望受惠。(路...
日本升息讓年輕人面臨房貸與分期付款負擔加重的壓力，存款較多的長者則可望受惠。(路透)

AI摘要

文章摘要整理：

日本央行升息後，年輕人因房貸、分期與消費貸款負擔加重而承壓，資產較多的長者卻可從利息收益中受惠，形成明顯世代落差。

日本升息，年輕人可能最受傷？金融時報報導，日本央行政策利率已升至1.25%，創30年新高。存款多的長者可望多領利息，年輕人卻面臨買房更難、分期負擔加重，加薪也可能受阻的衝擊。

升息添買房壓力

2025年東京市中心住宅價格上漲8.3%，年輕人薪水追不上。伊藤忠總研資深經濟學家Sota Takano指出，過去買房難，主要是房價漲太快；接下來，房貸利率上升也會加重負擔。

浮動房貸利率的誘惑

日本浮動房貸平均利率約1.3%至1.6%，遠低於35年固定房貸的3.8%，吸引借款人繼續選擇浮動利率。但內閣府估計，房貸利率若升一個百分點，30多歲房貸族平均每年將多付24萬日圓利息，約占可支配所得4%。

月付額不變只延後壓力

許多銀行提供五年內月付額不變的安排，但利息增加，每月還掉的本金就變少。部分買家把貸款拉長至50年，銀行近月卻已開始收緊這類貸款的審核標準。

分期付款負擔加重

日產汽車表示，資金成本上升，已迫使貸款業者調高利率。二手精品商Allu則把部分購物貸款的免息分期，從60期縮至24期，消費者須在較短時間內付清。

企業加薪能力恐受影響

牛津經濟研究院估計，借款利率若升1個百分點，日本中小企業中，虧損企業占比可能從27%增至31%。中小企業雇用約70%的日本勞工，利潤受壓，可能連帶影響設備投資與加薪能力。

資產豐厚的長者更受惠

牛津經濟研究院日本首席經濟學家Shigeto Nagai指出，升息不只是貧富問題，也是世代之爭。日本未滿30歲戶長家庭的金融資產，2019至2024年增加62%，增速居各年齡層之冠，但平均仍只有320萬日圓；60多歲戶長家庭則有2,340萬日圓，約為前者的七倍。

精華 FAQ

  • 因為他們多半背負房貸、消費分期與較低存款，利率上升會直接墊高每月負擔；即使薪資增加，還款與生活成本也更容易被吃掉。

  • 內閣府估計，若房貸利率上升1個百分點，30多歲房貸族平均每年要多付24萬日圓利息，約占可支配所得的4%，購屋壓力明顯加重。

  • 因為資產結構差異很大：未滿30歲戶長家庭金融資產雖成長快，但平均僅320萬日圓；60多歲戶長家庭則有2,340萬日圓，升息帶來的利息收益更偏向長者。

整理包 日本 利率

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