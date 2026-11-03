日本年輕人「不買房、只租屋」 企業搶當包租公

隨著房價與借貸成本雙雙飆升，日本年輕世代正轉向「只租不買」居住策略，將存下來的資金投入股市等高報酬投資。圖為日本東京新宿區街頭2026年8月17日空拍街景。(歐新社)

AI摘要 文章摘要整理： 日本年輕人因房價與貸款成本高漲轉向租屋，東京出租公寓市場因需求穩定而升溫，吸引本土與外資大舉收購布局。

隨著房價與借貸成本雙雙飆升，日本 年輕世代正轉向「只租不買」居住策略，將存下來的資金投入股市等高報酬投資，帶動東京等大城市出租公寓市場熱潮，也促使本土與外資集團大舉進場，押注出租公寓大樓或收購租賃管理業者。

隨著東京股市多頭進入第四年，租房的選項顯然較具吸引力。房地產 公司和投資基金針對此趨勢，開發更多出租型房產案或提供融資，主打鄰近電車站的便利性、高品質公共設施，入住者雖無房屋所有權，但更能負擔得起居住成本。

大和房屋集團旗下的Cosmos Initia就是個例子。它在東京中心區域提供小型出租公寓，每戶面積約6坪，月租金 11.1萬日圓（約698美元），公設是備配齊全的共用廚房、時尚休息廳、工作區、視聽室等。

野村不動產開發、三井不動產住宅事業也都投入這類共生公寓市場。

法國巴黎銀行資產管理亞太區主管梅斯奈吉看好東京的出租公寓市場。他說，東京人口稠密、失業率低，出租公寓市場規模大、流動性佳，住房需求非常穩定。

今年6月以來，東京地區住房出租市場呈現兩位數成長率，高於自有住宅的成長率。

根據房地產資訊供應商At Home的資料，東京23區8月時的一房公寓，平均租金開價達到2015年有紀錄以來最高水準，且比去年同期上漲10%。

多家外資企業也看好日本住宅公寓出租市場，近來動作頻頻。加拿大投資集團Brookfield砸下逾1000億日圓（6.32億美元），買下東京、大阪、名古屋和福岡等主要城市共50棟出租公寓大樓。

美國私募基金公司Warburg Pincus，則是在6月時宣布以12億美元收購J.S.B.這家專營學生住宿的公司。

日本本土投資公司光通信則攜手私募股權業者MBK Partners、NEC資本解決方案關係企業，在9月以2676億日圓（17億美元）聯合收購管理超過54萬戶出租公寓的Leopalace21。

不過，外資押注日本出租住宅，有兩大風險，第一就是日銀升息的可能性頗高，可能增加營運成本，另一個重點是，傳統的租約限制租金調漲。

這也是一些業者較青睞共生公寓、短租市場或附家具出租住宅的原因。因為這幾個領域的目標客群相對流動性較高，方便租約轉換時調高房租。