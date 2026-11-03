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亞洲製造業10月PMI增速放緩 中日韓動能同步轉弱

編譯劉忠勇／綜合報導
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亞洲10月製造業持續擴張卻明顯降速，台灣、日韓與中國動能同步轉弱。圖為2026年...
亞洲10月製造業持續擴張卻明顯降速，台灣、日韓與中國動能同步轉弱。圖為2026年10月31日，中國工作人員在波司登AI領航科創中心和AI機器人協同工作。（新華社）

AI摘要

文章摘要整理：

亞洲10月製造業持續擴張卻明顯降速，台灣、日韓與中國動能同步轉弱；晶片與AI需求仍撐盤，但能源通膨與戰爭風險正加大壓力。

亞洲主要晶片出口國家10月製造業持續擴張，惟成長趨緩。台灣製造業採購經理人指數（PMI）從逾五年高點降至54.9，仍連11月擴張；日本南韓及中國也轉弱。晶片和AI需求雖仍強勁，中東戰爭推高能源及食品價格，正侵蝕消費與企業信心。

標普全球2日公布，台灣10月製造業PMI從9月的56.7降至54.9，仍高於代表景氣擴張的50。海內外需求熱絡，帶動新訂單持續增加，主要動力來自出口訂單，但增幅都較上月縮小。需求增加及生產力提升，也讓台灣廠商提高產量。

日本10月製造業PMI從54.1降至53.3，產出及新訂單成長放緩，整體擴張速度為七個月來最慢。南韓PMI則從53.9降至51.3，受生產數量及需求轉弱影響，擴張速度降至八個月來最低。

中國方面，標普全球編製的RatingDog製造業PMI從52.1微降至52，仍處於擴張區間。相形下，官方10月製造業PMI為49.3，較9月下降0.8，跌破50榮枯線。這是因為雙方調查樣本覆蓋有所不同，非官方調查相對更多反映規模較小、出口導向型企業經營狀況，官方調查則覆蓋更多大型企業。

亞洲製造業先前受惠於晶片及AI相關產品需求強勁，表現優於許多其他地區。如今市場開始檢視AI投資能否獲利，伊朗戰爭久拖未決，也使出口導向經濟體面臨更大壓力。

第一生命經濟研究所首席新興市場經濟學家西濱徹說，強勁的晶片及AI需求，原本掩蓋了亞洲和全球經濟的疲弱之處，但中東戰爭持續推高燃料和食品價格，這種情況愈來愈難維持。他指出，高通膨正傷害亞洲消費，中國業者加劇價格競爭，也拖累日本和南韓等競爭對手的出口。

國際貨幣基金（IMF）預估，亞洲經濟今年成長4.8%，明年放緩至4.4%。這預測雖均高於4月估計，仍低於2025年的5%。IMF並警告，伊朗戰爭引發能源衝擊，及AI熱潮可能出現修正，都使亞洲經濟面臨的風險升高。

標普全球另公布，美國10月製造業PMI為54.9，連15個月擴張，但略有趨緩，也低於分析師預期的56。同日公布的歐元區10月製造業PMI終值從9月的52.9放緩至52.7，但仍高於初值52.4。

精華 FAQ

  • 台灣、日本、南韓與中國的製造業PMI大多仍在擴張區間，但普遍較9月下滑，顯示亞洲製造業仍有成長、只是速度明顯放緩。

  • 台灣10月PMI降至54.9，但仍連11月高於50。主要因海內外需求續熱、出口訂單增加，且需求提升與生產力改善帶動廠商提高產量。

  • 文章指出，中東戰爭推升燃料與食品價格，侵蝕消費與企業信心；同時AI投資獲利前景受檢視，中國價格競爭也加大日韓出口壓力。

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