我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

整理包／谷愛凌一舉一動都是話題 戴沐浴球見蘇州書記也挨酸

合併或關校？ 紐約公校招生不足 考驗曼達尼

幣安撐住了 客戶瘋狂提領後趨穩定 資金淨流出36.4億美元 占總額僅2%

編譯葉亭均／綜合外電
聽新聞
test
0:00 /0:00
加密貨幣交易所幣安在遭遇史上最大規模駭客竊案、周日恢復服務後，客戶起初爆發提領潮...
加密貨幣交易所幣安在遭遇史上最大規模駭客竊案、周日恢復服務後，客戶起初爆發提領潮，讓幣安出現資金淨流出36.4億美元，但稍後趨穩。（路透）

AI摘要

文章摘要整理：

幣安在遭遇大規模駭客攻擊後出現36.4億美元淨流出，但提領潮已趨緩，且公司正以保障基金與自有資金補足損失。

全球最大加密貨幣交易所幣安（Binance）在遭遇史上最大規模駭客竊案、周日恢復服務後，客戶起初爆發提領潮，讓幣安出現資金淨流出36.4億美元，相當於資產總額的2.1%，但稍後提領情況已逐漸趨於穩定。

幣安在社群媒體上公布出入金相關數據，表示初期資金外流激增後，流出速度已經放緩，在世界協調時間11月1日06:00至15:30期間，「處理46.49億美元提領和10.1億美元存入，淨流出約36.4億美元」。

該公司並表示，目前已補足這起竊案中遭竊資產的95%。幣安在上周四發生規模達63億美元的駭客攻擊後，立即暫停提領服務，以便調查事件並穩定局勢，同時承諾將全額賠償所有受影響客戶。分析師此前曾指出北韓可能涉入其中。

市場信心未崩盤 比特幣反彈站上7.8萬美元

比特幣價格上周五跌至六周低點後，周末小幅回升，周一交易價格站上7.8萬美元；乙太幣上周五跌至兩個月低點，目前反彈至2,291美元。

幣安說，淨流出規模相當於該公司1,710億美元總資產管理規模的2.1%。該交易所提供用戶買賣及交易數位資產的服務，全球註冊用戶達3.35億人。

TRM Labs全球政策主管雷德博德表示：「這代表資金提領規模較像是投資人出於謹慎而採取的反應，而非任何形式的資金大規模外逃。」

資金提領規模是觀察客戶在這次攻擊事件後，是否仍信任幣安並願意將資金存放在該平台的初步指標。

穩定幣市值縮水12億美元 加密貨幣資安漏洞再引疑慮

當資金持續流出加密貨幣市場時，穩定幣的市值通常也會下滑，自上周五以來便已出現這種情況。根據CoinMarketCap數據，市值最大兩種穩定幣USDT與USDC，合計市值自上周五以來減少約12億美元。

儘管在業界合作夥伴及美國政府協助下，幣安相當迅速地控制了這起駭客事件，但這場數位資產竊盜案再度引發外界質疑加密貨幣安全漏洞。TRM Labs研究人員指出，去年駭客在近150起事件中，竊取價值29億美元的加密貨幣。

不過，許多專家肯定幣安對這起事件的因應方式，包括迅速採取行動、頻繁對外發布最新進展以安撫客戶，以及承諾動用平台自身獲利來賠償客戶。

專家坦言幣安的流動性優勢難以替代

此外，要停止與幣安這種規模與業務範圍的交易所往來，也並非易事。排名第二的交易所OKX，資產規模約290億美元，遠遠不及幣安當前約1,710億美元的規模。

Kronos Research投資長文森·劉（音譯）表示：「我們不會撤走資金。幣安是流動性最高的平台，如果你想在加密貨幣市場交易或避險，就必須使用幣安。我預期確實會有資金提領，但隨著流動性恢復，也會有許多人重新回來。」

自掏腰包承擔損失 幣安動用保障基金與自有資金填補缺口

幣安表示，將自行承擔這次駭客攻擊造成的財務損失，並已預留約63.4億美元公司資金。

該公司在X平台表示，用於購買替代代幣的資金，來自三個來源：幣安規模10億美元的用戶安全資產基金（SAFU，這是一筆以比特幣形式持有、用於在發生資安事件時保障客戶資產的儲備金），以及部分期貨保險基金和公司自有資金。

幣安共同執行長何一周末表示，公司將動用SAFU基金的50%，但也承諾將基金規模補回約10億美元。

她並警告，幣安已注意到，過去幾天混亂期間出現了新型詐騙手法。

精華 FAQ

  • 幣安公布，11月1日06:00至15:30期間處理46.49億美元提領、10.1億美元存入，淨流出約36.4億美元，約占其總資產的2.1%，之後外流速度已放緩。

  • 幣安表示已補足遭竊資產的95%，並將自行承擔財務損失，資金來源包括10億美元的SAFU、部分期貨保險基金與公司自有資金，且承諾賠償受影響客戶。

  • 雖然事件引發安全疑慮與穩定幣市值縮水，但比特幣與乙太幣已從低點反彈；專家認為這較像謹慎性提領，因幣安仍具最高流動性，短期難被取代。

駭客 比特幣

上一則

中國用黃豆忽悠美國？路透：其他採購進度落後 170億美元承諾恐跳票

延伸閱讀

TRM Labs：幣安被駭63億美元遭竊 北韓駭客涉嫌犯案

TRM Labs：幣安被駭63億美元遭竊 北韓駭客涉嫌犯案
遭駭客竊取17億美元 幣安急凍結24億元補救 恐成史上最大加密幣竊案

遭駭客竊取17億美元 幣安急凍結24億元補救 恐成史上最大加密幣竊案
幣安爆史上最大金融竊案 30分鐘被洗劫63億美元 幕後搶救曝光

幣安爆史上最大金融竊案 30分鐘被洗劫63億美元 幕後搶救曝光
幣安疑似駭客攻擊 比特幣嚇跌 盤中跌破7.7萬美元

幣安疑似駭客攻擊 比特幣嚇跌 盤中跌破7.7萬美元

熱門新聞

Alphabet 股價29日出現歷史性暴跌，拖累美國股市收低。路透

上市20年最慘一天 Alphabet暴跌逾12% 拖累美股

2026-10-29 17:35
美國大型科技股10月鬧股災，半導體股災情尤其慘烈。（美聯社）

華爾街「10月股災」今年針對性特強 全月跌最慘的晶片股是這支

2026-10-31 08:10
幣安創辦人趙長鵬。路透

馬斯克諷幣安恐步FTX後塵 趙長鵬回敬：還持有SpaceX逾10億元股票

2026-10-30 11:50
「股神」巴菲特嗜喝可樂，曾說自己快50年沒喝過白開水。（路透）

「股神」巴菲特50年沒喝過白開水 每天五罐可樂 投資也喝出21倍報酬

2026-10-31 07:20
美國科技大咖財報利空連環爆，導致全球科技股下挫，「七大巨頭」科技股中的Alphabet、亞馬遜、Meta和特斯拉年初迄今股價表現已轉跌，只剩蘋果、微軟和輝達今年來股價還是漲的。美聯社

全球科技股賣壓加劇「7巨頭」只剩這3檔今年還沒轉跌

2026-10-30 08:57
科技巨擘微軟公司。（美聯社檔案照）

規畫下個人生…微軟推自願離職 1/4員工、6萬人符合資格

2026-10-26 14:48

超人氣

更多 >
華女搭境內航班遭ICE關近2月 靠這一步逆轉

華女搭境內航班遭ICE關近2月 靠這一步逆轉
她在Costco做7年 考取1證照後 從時薪14美元變年薪8萬

她在Costco做7年 考取1證照後 從時薪14美元變年薪8萬
女子攜帶25萬卡地亞珠寶入境 沒有如實申報 結果慘了

女子攜帶25萬卡地亞珠寶入境 沒有如實申報 結果慘了
賣650萬房子做慈善 要繳稅450萬 上海夫妻遺產處置卡住了

賣650萬房子做慈善 要繳稅450萬 上海夫妻遺產處置卡住了
捕獲野生胡歌 幼兒園「最帥爸爸」陪女兒拔河 穿家長背心零明星架子

捕獲野生胡歌 幼兒園「最帥爸爸」陪女兒拔河 穿家長背心零明星架子