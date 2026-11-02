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中國用黃豆忽悠美國？路透：其他採購進度落後 170億美元承諾恐跳票

編譯林聰毅／綜合外電
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中國需求轉弱加上巴西的競爭，北京今年對黃豆以外的美國農產品採購進度明顯落後，全年...
中國需求轉弱加上巴西的競爭，北京今年對黃豆以外的美國農產品採購進度明顯落後，全年進口額可能創下七年來新低，每年170億美元的農產品採購承諾恐難兌現。（路透）

AI摘要

文章摘要整理：

路透分析顯示，中國對美非黃豆農產品採購明顯落後，170億美元承諾恐跳票；在需求轉弱與國際競爭加劇下，玉米、高粱及牛肉出口均受壓。

北京在美中貿易協議的農產品採購承諾正面臨能否如期兌現的考驗，根據路透分析中國海關數據，中國今年對黃豆以外的美國農產品採購進度明顯落後，全年進口額可能創下七年來新低，凸顯該協議長期以來存在的不確定性。

美國白宮今年5月表示，中國同意自2026年起每年採購170億美元美國農產品，今年則依協議生效時間按比例計算。這些採購是在去年10月承諾購買美國黃豆的基礎上追加的。

但路透的分析顯示，中國今年1至9月採購黃豆以外的美國農產品總額僅約72億美元，為2019年美中第一輪貿易戰高峰以來的同期最低。相較之下，中國目前黃豆採購進度則有望達標。

北京是否已違反其承諾目前尚不明確，因為白宮還未說明170億美元的採購目標究竟從今年5月宣布協議時開始計算，還是須等到中方提出的關稅調降方案正式定案後才啟動，而中方尚未敲定這項降稅案。

中方採購進度遲緩也令正在努力因應燃料價格高漲的美國農民感到沮喪，連帶將助民主黨一臂之力，在期中選舉從川普與共和黨手中爭取農業州的選票。全國高粱生產商協會執行長拉斯特說，目前仍有大量穀物堆積在倉庫，黃豆交易正在進行，但其他農產品的出口並不理想。

分析師指出，即使採購量回升，但中國需求轉弱和國際市場激烈競爭，也使170億美元的貿易目標難以實現，除非北京指示國有企業政策性採購。

以玉米為例，中國2021年的玉米進口達到高峰，接近2,000萬公噸，金額為56億美元，但目前國內供應充足，削弱了對美國玉米的需求。中糧期貨上月指出，美國玉米價格的競爭力不足，預估在2026／2027銷售年度（從9月開始），中國自美國進口玉米僅約90萬公噸。

高粱市場同樣面臨挑戰，美國對中國的高粱出口曾在2021年達到650萬公噸、價值21億美元的高峰，但自巴西在2025年9月取得對中國出口資格後，已逐漸成為美國競爭對手。巴西今年迄今已對中國出口170萬公噸高粱，並計劃再出口近100萬公噸。美國雖然截至8月底出口約370萬公噸，較去年同期明顯增加，但近四個月銷售已大幅減少。

此外，美國牛肉出口也受到中國監管限制。儘管中國5月重新核發400多家美國牛肉加工廠的出口許可，但美國肉品出口協會指出，美國約一半的肉牛屠宰產能仍不符合對中國出口資格。

精華 FAQ

  • 依路透分析，中國今年對美國黃豆以外農產品採購進度明顯落後，1至9月僅約72億美元。若後續未大幅加速，全年進口額恐創7年新低，170億美元承諾也可能跳票。

  • 關鍵在於白宮尚未說明170億美元目標究竟從今年5月協議宣布時起算，還是要等中方降稅方案正式定案後才開始計算，而相關降稅案目前仍未敲定。

  • 玉米因中國國內供應充足、美國價格競爭力不足而需求偏弱；高粱又面臨巴西取得中國市場資格後的競爭；牛肉則受出口許可與監管限制影響，導致採購進展不如預期。

白宮 貿易戰 關稅

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