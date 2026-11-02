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鎧俠開盤大跌14% 本季獲利展望不如預期 但分析師嫌保守

編譯劉忠勇／綜合外電
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花旗認為，股價若要反轉，須待市場對資料中心投資步調的疑慮消退，或由鎧俠實施庫藏股...
花旗認為，股價若要反轉，須待市場對資料中心投資步調的疑慮消退，或由鎧俠實施庫藏股。（路透）

AI摘要

文章摘要整理：

鎧俠公布的本季營收與獲利展望不如預期，拖累股價早盤大跌；分析師認為短線偏保守，但明年初出貨與NAND需求仍有復甦空間。

鎧俠（Kioxia）本季獲利展望不如預期，NAND快閃記憶體漲價也可能暫告停頓，股價周一早盤一度大跌14%。分析師認為，要指望股價反轉，仍須等待資料中心投資疑慮消退，或公司釋出買回庫藏股等利多。不過，部分出貨可能延至明年初，屆時獲利仍有機會恢復成長。

鎧俠估算，10至12月的會計年度第3季營業利益為2兆日圓（約127億美元），低於彭博彙整的分析師平均預估2.35兆日圓；營收預計為2.5兆日圓，不如市場預期的2.9兆日圓；淨利預估1.36兆日圓，也低於預期的1.62兆日圓。

三井住友日興證券估計，鎧俠預測本季營收僅季增約1%，其中匯率變動將使營收減少約2.5%，按儲存容量計算的出貨量持平，平均售價則僅小幅上漲。

漲價預估保守 部分出貨可能延至明年初

三井住友日興證券認為，財報乍看不如人意，但細節仍值得留意。相較市場走勢及同業表現，鎧俠對平均售價的估計偏保守；智慧手機用產品出貨增加，也可能拉低整體平均售價。

該機構指出，客戶需求改變，可能使部分資料中心及企業用產品延至明年1至3月出貨。因此，明年初按儲存容量計算的出貨量及平均售價，都可能有較好表現。

花旗則認為，財報令人失望，10至12月展望甚至不如近日股市已轉趨悲觀的預期。不過，鎧俠似乎預期明年1至3月出貨量將季增接近一成，與往常的季節性走勢不同，是較令人放心之處。

首度配息 近期很難大舉買回庫藏股

鎧俠宣布首度配息，期中股利為每股90日圓，總額約480億日圓。三井住友日興證券認為，配息總額偏少。

花旗指出，考量下半年須支付更多資本支出、累積現金及繳納企業所得稅，鎧俠本季或近期內要買回1兆日圓庫藏股，可能有困難。

花旗認為，股價若要反轉，須待市場對資料中心投資步調的疑慮消退，或由鎧俠實施庫藏股。

彭博行業研究認為，儘管本季營收及營業利益展望不如預期，鎧俠明年1至3月營業利益仍可能恢復成長。2027年NAND需求若按儲存容量計算，增幅可能達兩成出頭，可望帶動鎧俠至2028會計年度的出貨持續強勁成長。

彭博行業研究指出，NAND供需持續吃緊，加上價值較高的伺服器產品比重增加，仍可能進一步推升每單位儲存容量的售價。鎧俠也預期，資料中心及企業需求可抵銷智慧手機和PC需求轉弱的影響，2028年需求仍將強勁成長。

精華 FAQ

  • 主因是公司對10至12月的營收、營業利益與淨利預估都低於市場平均預期，讓投資人擔憂獲利動能放緩，並懷疑NAND快閃記憶體漲價可能暫時停頓。

  • 分析師指出，鎧俠對平均售價與出貨的預估偏保守，部分資料中心與企業訂單可能延到明年初出貨，屆時按容量計算的出貨量與售價都有機會改善。

  • 花旗認為，股價要反轉仍須等待市場對資料中心投資疑慮消退，或公司實施庫藏股；同時NAND供需吃緊與高價值伺服器產品比重提升，也有助中長期成長。

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