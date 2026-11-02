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AI預算近翻倍 李在明推南韓史上最大預算案 要讓半導體榮景全民共享

編譯劉忠勇／綜合外電
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李在明在國會發表施政演說，爭取通過歷來最大預算案。（歐新社）
李在明在國會發表施政演說，爭取通過歷來最大預算案。（歐新社）

AI摘要

文章摘要整理：

李在明推動南韓史上最大預算案，大幅加碼AI、半導體與國防投資，並以未來因應基金支撐全民成長與財政穩健。

南韓總統李在明周一赴國會爭取通過歷來最大預算案，2027年歲出規模將增加12.8%至820.9兆韓元，其中21.3兆韓元將投入AI及半導體、實體AI、AI資料中心三大計畫，接近今年的兩倍，盼藉此培養未來成長動力。

南韓政府9月提出這項預算案，希望在日益激烈的全球AI競爭中，鞏固科技優勢。政府另將投入4.7兆韓元，開發李在明所稱具備「全球最高效能」的主權AI模型。

李在明在國會發表施政演說中強調，全年出口1兆美元已近在眼前，但成長成果分配並不平均。他說：「我們必須從機會和成果集中於特定地區、階層及少數企業的『少數人成長』，大幅轉向『全民成長』。」

預算案包括規模162.3兆韓元的「未來因應基金」，主要財源來自半導體榮景增加的稅收，用於支持成長產業、青年、地方發展及教育，也為未來稅收不足預留緩衝。

李在明表示，南韓財政基礎正逐漸穩固。明年財政赤字相對於國內生產毛額（GDP）的比率，將從今年的3.9%降至0.1%，為20年來最低；政府債務GDP比率則將從51.6%降至48.3%。

他說，增加支出將「幾乎不會使政府債務淨額增加」，新發行的債券將用於償還既有債務。國際組織及主要信評機構，也對財政改善及未來因應基金的作用給予「非常正面的評價」。

花旗經濟學家金鎮旭（音譯）周一在報告中表示，預估2026至2027年未來因應基金累計可取得的資金最高達215兆韓元，有助提高潛在經濟成長率及維持財政健全。

南韓也推動以半導體、實體AI及資料中心為主軸的全國大型計畫，包括三星及SK海力士主導、在西南部投資800兆韓元的民間半導體建設。

政府將培育2,000名專業人才，帶動半導體設計及地方半導體產業發展，並擴大對學生、求職者及在職勞工的AI教育。

南韓大學已設立與企業合作的「產學合作專班」，由企業參與課程設計、提供經費，並招募符合資格的畢業生，讓學生在畢業前就有機會取得進入三星、SK海力士等企業工作的管道。

預算也增加青年社會保障及國防支出，其中國防支出將提高8.2%至73.3兆韓元。

李在明說：「我們將以AI、機器人及無人機為基礎，建立有人與無人裝備協同運作的體系，迅速打造智慧、精銳且強大的軍隊。」

精華 FAQ

  • 2027年歲出將達820.9兆韓元，較今年增加12.8%。其中21.3兆韓元投向AI、半導體、實體AI與AI資料中心，規模接近今年的2倍，顯示政府要以科技投資帶動下一階段成長。

  • 他指出南韓出口已接近1兆美元，但成長成果集中在特定地區、階層與少數企業，因此要透過擴大AI、教育、青年與地方支出，讓半導體與科技榮景更廣泛地惠及民眾。

  • 預算案設有162.3兆韓元的未來因應基金，主要來自半導體榮景帶來的稅收，將用於成長產業、青年、地方與教育；同時國防支出增至73.3兆韓元，強化AI、機器人與無人機軍力。

南韓 李在明

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