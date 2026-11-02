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AI熱潮 南韓有望11月達成全年出口額1兆美元目標

編譯易起宇／綜合報導
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受惠於半導體外銷激增，南韓10月出口額以超乎預期的強勁步伐成長，且成長幅度為50...
受惠於半導體外銷激增，南韓10月出口額以超乎預期的強勁步伐成長，且成長幅度為50多年來最大，有望在11月就達成全年出口額1兆美元的目標。（路透）

AI摘要

文章摘要整理：

受AI熱潮推升半導體與相關產業外銷，南韓10月出口大幅躍升，全年出口額可望在11月提前突破1兆美元里程碑。

受惠於半導體外銷激增，南韓10月出口額以超乎預期的強勁步伐成長，且成長幅度為50多年來最大，有望在11月就達成全年出口額1兆美元的目標。

南韓產業通商資源部1日發布初步數據顯示，南韓10月出口比去年同期增長93.7%，達到1152.8億美元，較9月經修正後的83.7%加速攀升，也高於分析師的預期，更是1974年1月來最大增幅。

南韓今年1至10月的累計出口額因而攀抵9300億美元，距離1兆美元的目標只差700億美元。南韓在達成這個目標後，將是繼美國、中國和德國後，全球第四個達成這個里程碑的國家。

產業通商資源部長金正官表示，「由於10月出口持續穩健成長超過1100億美元，年出口額愈來愈確定能在11月內達到1兆美元的目標」。

南韓10月進口年增36%至727.8億美元，貿易順差為425億美元，比9月經修正後的499.7億美元縮小，但仍高於市場預期。

擁有全球兩大記憶體晶片製造商三星電子和SK海力士的南韓，持續受益於人工智慧（AI）熱潮。AI基建投資的爆發式成長，帶動南韓10月半導體出口比去年同期躍增兩倍多，達到564.4億美元。

三星和SK海力士都已重申，預期半導體短缺將再持續幾年，暗示AI將持續驅動強勁的晶片需求，支撐更廣泛經濟會繼續成長的預期。

10月出口數據也顯示，非晶片產業也同樣表現優異。在現代汽車罷工達成和解、產量恢復正常後，10月汽車出口年增18.1%。受惠於中國需求攀升，化妝品出口額調增57.5%，石油和石化產品出口也分別增長80%和28%。

以出口市場來看，南韓10月對美國出口年比增加近兩倍，主要受到半導體、電腦和AI基建電子設備的需求支撐；對中國出口增長一倍多，也是受到半導體及無線通訊設備出口帶動；對東南亞和歐盟出口則分別增長128%和56.4%，主因是半導體和汽車的強勁出口。

金正官指出，由於主要經濟體保護主義措施日增、全球供應鏈轉移以及中東的地緣政治緊張，全球貿易環境依然不確定，許多中小企業仍面臨難關，當局將加強和主要出口夥伴的貿易合作，移除出口壁壘。

精華 FAQ

  • 主要是半導體出口因AI基建投資暴增，加上汽車、化妝品與石化產品表現亮眼，帶動整體出口年增93.7%，創下多年來最大增幅。

  • 南韓今年目標是全年出口額達1兆美元，1至10月累計已達9300億美元，只差700億美元；官方預期11月內就能提前達標。

  • 對東南亞與歐盟出口分別年增128%和56.4%，主要受半導體與汽車需求帶動；官方也表示將強化貿易合作以降低出口壁壘。

南韓 德國

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