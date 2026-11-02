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日圓貶 大批日本企業加速出售資產 全球私募爭相搶購

編譯林聰毅／綜合報導
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日圓持續疲弱加上日本即將調升高所得者的最低稅負，促使日本企業加速出售資產，吸引包...
日圓持續疲弱加上日本即將調升高所得者的最低稅負，促使日本企業加速出售資產，吸引包括私募股權公司在內的全球基金大舉進場搶購。圖為東京證交所大樓。（路透）

AI摘要

文章摘要整理：

日圓貶值與日本最低稅負改革推升企業賣產潮，今年前9月日本相關併購件數創新高，外資與私募股權公司也大舉進場搶購。

日圓持續疲弱加上日本政府即將調高富裕企業主的稅負，促使大批日本企業加速出售資產，吸引全球私募股權公司大舉進場「搶購」，日本併購市場的供需也同步升溫，從大型企業剝離非核心業務到中小企業尋找接班人，交易件數創下歷史新高。

根據日媒引述併購研究機構Recof Data的統計，今年1至9月，與日本有關併購交易多達3883件，創1985年有紀錄以來同期最高，其中，外國企業及投資者收購了326家日本企業，較去年同期創下的舊紀錄高出逾20%。期間外資收購總金額年增40%，達6.2兆日圓（約393億美元），超越去年全年總額，凸顯國際資本對日本企業的投資興趣日益升溫。

日圓貶值是吸引外資主因之一，日圓匯價目前約158日圓兌1美元，對持有美元等外幣的投資人而言，收購日本企業的成本相對降低，能以較低的外幣成本取得日企的股權及資產。

另一促使企業出售的關鍵因素是日本即將實施的最低稅負制度改革。從明年起，日本將調降免稅門檻並提高稅率，將使出售大量持股、實現巨額資本利得的企業創辦人及經營者面臨更沉重的稅務負擔。多名基金主管透露，愈來愈多企業主詢問潛在投資人是否可以快速收購其公司。不少年邁企業主尋求接班人，也使市場供應增加，今年1至9月企業傳承交易數量達833筆，比去年同期增逾10%，創2007年有可比較統計以來最高紀錄。

私募股權公司是主要買家，包括阿波羅全球管理公司收購玻璃製造商日本板硝子株式會社，以及KKR計畫收購化工企業太陽控股。瑞典投資公司EQT以及由LY Corporation和貝恩資本組成的財團一直在競爭收購日本的比價網站Kakaku.com，由於雙方都提出了收購方案，這場競爭已演變成競標戰。

日本企業內部的改革也吸引了外國資金。自從2023年東京證交所要求上市公司提高資本效率和企業價值以來，愈來愈多公司開始出售低獲利和非核心業務。

精華 FAQ

  • 因為日圓約158兌1美元時，持有美元等外幣的投資人可用較低外幣成本取得日本企業股權與資產，等於降低收購門檻，也提升投資報酬吸引力。

  • Recof Data統計顯示，今年1至9月日本相關併購達3883件，創1985年以來同期新高；外資收購326家日本企業，金額年增40%至6.2兆日圓，已超越去年全年。

  • 除了日圓貶值，明年起最低稅負制度改革將提高出售持股的稅負，讓企業主更想及早交易；同時不少年邁經營者尋找接班人，也帶動企業傳承與非核心業務出售。

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