日圓貶 大批日本企業加速出售資產 全球私募爭相搶購

日圓持續疲弱加上日本即將調升高所得者的最低稅負，促使日本企業加速出售資產，吸引包括私募股權公司在內的全球基金大舉進場搶購。圖為東京證交所大樓。（路透）

AI摘要 文章摘要整理： 日圓貶值與日本最低稅負改革推升企業賣產潮，今年前9月日本相關併購件數創新高，外資與私募股權公司也大舉進場搶購。

日圓持續疲弱加上日本 政府即將調高富裕企業主的稅負，促使大批日本企業加速出售資產，吸引全球私募股權公司大舉進場「搶購」，日本併購市場的供需也同步升溫，從大型企業剝離非核心業務到中小企業尋找接班人，交易件數創下歷史新高。

根據日媒引述併購研究機構Recof Data的統計，今年1至9月，與日本有關併購交易多達3883件，創1985年有紀錄以來同期最高，其中，外國企業及投資者收購了326家日本企業，較去年同期創下的舊紀錄高出逾20%。期間外資收購總金額年增40%，達6.2兆日圓（約393億美元），超越去年全年總額，凸顯國際資本對日本企業的投資興趣日益升溫。

日圓貶值是吸引外資主因之一，日圓匯價目前約158日圓兌1美元，對持有美元等外幣的投資人而言，收購日本企業的成本相對降低，能以較低的外幣成本取得日企的股權及資產。

另一促使企業出售的關鍵因素是日本即將實施的最低稅負制度改革。從明年起，日本將調降免稅門檻並提高稅率，將使出售大量持股、實現巨額資本利得的企業創辦人及經營者面臨更沉重的稅務負擔。多名基金主管透露，愈來愈多企業主詢問潛在投資人是否可以快速收購其公司。不少年邁企業主尋求接班人，也使市場供應增加，今年1至9月企業傳承交易數量達833筆，比去年同期增逾10%，創2007年有可比較統計以來最高紀錄。

私募股權公司是主要買家，包括阿波羅全球管理公司收購玻璃製造商日本板硝子株式會社，以及KKR計畫收購化工企業太陽控股。瑞典投資公司EQT以及由LY Corporation和貝恩資本組成的財團一直在競爭收購日本的比價網站Kakaku.com，由於雙方都提出了收購方案，這場競爭已演變成競標戰。

日本企業內部的改革也吸引了外國資金。自從2023年東京證交所要求上市公司提高資本效率和企業價值以來，愈來愈多公司開始出售低獲利和非核心業務。