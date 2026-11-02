不願選前冒險押注 大型固定收益基金按暫停鍵

期中選舉投票前夕，大型固定收益基金經理人紛紛轉為觀望，按下「暫停鍵」，不願在大選結果揭曉前冒險押注。（路透）

AI摘要 文章摘要整理： 美國期中選舉前，大型固定收益基金轉趨保守，等待選舉、再融資計畫與CPI等關鍵事件出爐；市場普遍認為分裂國會最有利債市。

美國期中選舉 投票前夕，大型固定收益基金經理人紛紛轉為觀望，按下「暫停鍵」，不願在大選結果揭曉前冒險押注，但預期兩黨分治參、眾兩院的結果，對債市最有利。

由於美債殖利率已升抵有吸引力的水準，近幾周資金大舉湧入債市，想鎖定高報酬。但PGIM Credit的共同投資長彼得斯表示，這是「非常、非常長一段時間以來所見後果極其深遠的期中選舉周期」，而現在處於「暫停時刻」。

摩根史坦利投資管理公司廣泛市場固定收益負責人坎杜賈也說，他的團隊正「按下暫停鍵」，等待期中選舉結果，及接下來要公布的經濟數據，尤其是美國財政部預定4日公布的「再融資計畫」，及消費者物價指數（CPI）數據。

美國財政部4日將公布每季的「再融資計畫」，正好就在投票日後一天，美國最新的消費者物價指數（CPI）數據，預定10日公布。

向來是大多頭的坎杜賈表示，「我們採取策略性措施，暫緩行動，等待結果出爐，儘量避免只憑選舉結果非贏即輸的單一條件，就直接推論利率和殖利率曲線會受什麼影響」。

他指出，分裂的國會是其團隊的基本預期，這種情境整體而言對債市有利，主要是接下來財政緊縮的機率更高。

儘管各界普遍預期民主黨 將贏得眾院 ，同時拿下參院的機率也不低，但川普握有巨大行政權和否決權，可能會限制國會的權力，因此坎杜賈認為，民主黨全面獲勝的意義「無法一概而論」，而「共和黨全面獲勝……可能是最不利的情況」。

他認為市場完全沒有反映出這一點，「所以可能會看到市場對此有更大的反應」。

Man集團首席市場策略師胡珀則認為，選舉結果出現爭議，將是「市場反應最大的事」。

不過，也有人認為，投資人其實更關注其他重要議題。富蘭克林坦伯頓共同總裁兼商務長甘巴表示，在亞洲最近一次的資產管理公司會議上，「沒有一個人談到期中選舉」。

他表示，最近大家關心的主要集中在人工智慧（AI）、聯準會（Fed）的發展軌跡和地緣政治等議題。他並引述富蘭克林坦伯頓研究所最近的一項研究表示，「根據經驗，沒有人認為期中選舉會對市場造成任何劇烈變化」。

他補充說，客戶關心的還是投資組合的構建方式，但這與AI、資料中心、指數集中度比較有關，而討論的重點是「多元化」。