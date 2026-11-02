首樁GPU融資74億美元 南韓史上最大聯貸案

南韓 KB國民銀行將安排當地首起以繪圖處理器（GPU）基建潛在收益為擔保的融資專案，為Naver的人工智慧（AI）計畫提供10.7兆韓元（約74億美元）貸款 ，這也是南韓史上最大聯貸案。

KB國民銀行日前表示，將成為Naver AI運算基礎建設計畫的融資安排人，以這項計畫所產生的長期合約收益為擔保，安排提供10.7兆韓元的貸款。KB國民銀行表示，這是南韓首樁GPU融資專案。

這項計畫的估值為12.6兆韓元（約87億美元），其中10.7兆韓元將由多家金融機構提供聯貸，以KB國民銀行為首要安排人。根據架構，美國Brookfield資產管理公司將成立一家特殊目的公司，在收購GPU等AI運算設備後，再以長期合約供應給Naver負責經營。金融機構則是根據這項長期供應合約的潛在營收，提供融資。

Naver、Brookfield及輝達7月宣布規模100億美元的AI工廠計畫，Brookfield同意提供多達90億美元，Nvidia輝達（另稱英偉達）規畫對Naver進行10億美元的戰略投資，成為Naver的第三大股東。Naver也擔保這項供應合約的支付義務，但不包含聯貸。