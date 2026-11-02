我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

首位非裔龐德女郎崔娜帕克斯 力推席德妮史威尼接班007女主

威脅、失言、男人的屁股 川普全美助選愈來愈口無遮攔

首樁GPU融資74億美元 南韓史上最大聯貸案

編譯廖玉玲／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00

南韓KB國民銀行將安排當地首起以繪圖處理器（GPU）基建潛在收益為擔保的融資專案，為Naver的人工智慧（AI）計畫提供10.7兆韓元（約74億美元）貸款，這也是南韓史上最大聯貸案。

KB國民銀行日前表示，將成為Naver AI運算基礎建設計畫的融資安排人，以這項計畫所產生的長期合約收益為擔保，安排提供10.7兆韓元的貸款。KB國民銀行表示，這是南韓首樁GPU融資專案。

這項計畫的估值為12.6兆韓元（約87億美元），其中10.7兆韓元將由多家金融機構提供聯貸，以KB國民銀行為首要安排人。根據架構，美國Brookfield資產管理公司將成立一家特殊目的公司，在收購GPU等AI運算設備後，再以長期合約供應給Naver負責經營。金融機構則是根據這項長期供應合約的潛在營收，提供融資。

Naver、Brookfield及輝達7月宣布規模100億美元的AI工廠計畫，Brookfield同意提供多達90億美元，Nvidia輝達（另稱英偉達）規畫對Naver進行10億美元的戰略投資，成為Naver的第三大股東。Naver也擔保這項供應合約的支付義務，但不包含聯貸。

南韓 貸款

上一則

美選後再轟伊朗？傳川普有意給更多時間 國際油價跌逾1%

延伸閱讀

Nvidia傳洽談替Nscale資料中心擔保 將完成10億美元入股Naver

Nvidia傳洽談替Nscale資料中心擔保 將完成10億美元入股Naver
博通與華爾街敲定630億美元融資案 助Anthropic買晶片擴建AI

博通與華爾街敲定630億美元融資案 助Anthropic買晶片擴建AI
SK海力士財報狂 上季獲利激增逾6倍 喊記憶體短缺至2030年

SK海力士財報狂 上季獲利激增逾6倍 喊記憶體短缺至2030年
SpaceX 400億融資達陣 馬斯克：全數用來買Nvidia最新晶片

SpaceX 400億融資達陣 馬斯克：全數用來買Nvidia最新晶片

熱門新聞

Alphabet 股價29日出現歷史性暴跌，拖累美國股市收低。路透

上市20年最慘一天 Alphabet暴跌逾12% 拖累美股

2026-10-29 17:35
美國大型科技股10月鬧股災，半導體股災情尤其慘烈。（美聯社）

華爾街「10月股災」今年針對性特強 全月跌最慘的晶片股是這支

2026-10-31 08:10
幣安創辦人趙長鵬。路透

馬斯克諷幣安恐步FTX後塵 趙長鵬回敬：還持有SpaceX逾10億元股票

2026-10-30 11:50
「股神」巴菲特嗜喝可樂，曾說自己快50年沒喝過白開水。（路透）

「股神」巴菲特50年沒喝過白開水 每天五罐可樂 投資也喝出21倍報酬

2026-10-31 07:20
美國科技大咖財報利空連環爆，導致全球科技股下挫，「七大巨頭」科技股中的Alphabet、亞馬遜、Meta和特斯拉年初迄今股價表現已轉跌，只剩蘋果、微軟和輝達今年來股價還是漲的。美聯社

全球科技股賣壓加劇「7巨頭」只剩這3檔今年還沒轉跌

2026-10-30 08:57
科技巨擘微軟公司。（美聯社檔案照）

規畫下個人生…微軟推自願離職 1/4員工、6萬人符合資格

2026-10-26 14:48

超人氣

更多 >
華女搭境內航班遭ICE關近2月 靠這一步逆轉

華女搭境內航班遭ICE關近2月 靠這一步逆轉
女子攜帶25萬卡地亞珠寶入境 沒有如實申報 結果慘了

女子攜帶25萬卡地亞珠寶入境 沒有如實申報 結果慘了
賣650萬房子做慈善 要繳稅450萬 上海夫妻遺產處置卡住了

賣650萬房子做慈善 要繳稅450萬 上海夫妻遺產處置卡住了
捕獲野生胡歌 幼兒園「最帥爸爸」陪女兒拔河 穿家長背心零明星架子

捕獲野生胡歌 幼兒園「最帥爸爸」陪女兒拔河 穿家長背心零明星架子
震撼倒戈 密州民主黨眾議員「我這票投羅傑斯」

震撼倒戈 密州民主黨眾議員「我這票投羅傑斯」