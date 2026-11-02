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日本粉絲應援經濟快速擴張 1年高達260億美元

編譯易起宇／綜合報導
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日本的「推活」對象範圍廣泛，可以是真人明星也可以是動漫角色。圖中為Hello K...
日本的「推活」對象範圍廣泛，可以是真人明星也可以是動漫角色。圖中為Hello Kitty的粉絲在排隊參加活動。（美聯社）

AI摘要

文章摘要整理：

日本粉絲應援經濟快速擴張，市場規模達4.1兆日圓，帶動娛樂產業從藝人經紀轉向經營社群、活動、周邊與會員服務。

日本的「推活（粉絲應援）」經濟正快速擴張，包括辦活動、開直播和販售周邊商品在內，整體市場規模已達260億美元；如今渴望獲得粉絲應援的明星已不只包含演員、歌手等表演藝人，也包括透過更小眾、更獨立方式獲得網路名氣的新形態名人。

日媒報導，這種現象可從YouTuber團體Alterna Channel的崛起看出來。他們從2013年開始拍片，現在頻道粉絲超過270萬人，但他們的事業基礎並非影片的廣告分潤，而是現場活動，例如11月的活動內容包含座談和遊戲環節，現場可容納約880名粉絲，每張門票售價5000日圓（約31.7美元）。他們也販售周邊商品，包括從440日圓的收藏卡到5500日圓的T恤。

根據Pia綜合研究所數據，日本2025年「現場娛樂」市場規模達到創紀錄的8564億日圓，比前一年成長12.6%。據行銷服務CDG和顧問公司Oshicoco研究，日本粉絲經濟市場規模去年達到4.1兆日圓（約260億美元），比前年增長17%。

這促使日本娛樂業正逐漸從以藝人經紀為基礎的產業，轉變為經營粉絲社群的產業。例如Alterna Channel的經紀公司UUUM創立於2013年，當時主要收入來自線上廣告和品牌贊助，但如今收入更多元化。在2024年9月止年度的營收達到275億日圓，事業已擴大至周邊產品販售、現場活動、會員服務和品牌打造。

這種轉變甚至延伸到粉絲與偶像間的關係。粉絲俱樂部平台經營商Skiyaki總裁小久保知洋表示，粉絲俱樂部過去頂多只被當作優先購買演唱會門票的工具，但智慧手機和社群媒體改變了它們，使其變成提供獨家直播、聊天和其他數位體驗的平台，「以前會員月費300日圓是標準，但現在已普遍可接受600日圓。」

精華 FAQ

  • 根據報導與相關研究，日本粉絲經濟去年達到4.1兆日圓，約260億美元，年增17%。其中現場娛樂市場也創下8564億日圓新高，顯示需求仍在快速擴大。

  • Alterna Channel雖靠YouTube累積270萬粉絲，但主要收入不是廣告，而是舉辦座談、遊戲活動、售票入場與販售周邊，顯示網紅也能透過粉絲社群直接變現。

  • 粉絲俱樂部已不只是搶票工具，而是提供獨家直播、聊天與數位體驗的平台。受手機與社群媒體推動，月費也從過去300日圓普遍提高到600日圓。

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