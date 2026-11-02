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日免稅新規生效 採先付後退 接軌國際做法

編譯易起宇／綜合報導
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日本免稅購物新制本月生效。（路透）
日本免稅購物新制本月生效。（路透）

AI摘要

文章摘要整理：

日本免稅制度自1日起改為先含稅付款、出境後再退稅，並取消部分限制，以接軌國際做法，但也可能提高旅客預付成本，影響消費意願。

日本對免稅購物制度的重大變革，1日起生效，外國旅客原本能直接在門市櫃台完成退稅手續，改為必須先支付消費稅，出境時再在機場辦理退款，讓重度仰賴入境觀光客消費的零售商，既期待又不安。

這是日本1952年來首次調整免稅制度。在先前制度下，外國旅客在授權商店內購物，只需出示護照就可享有免稅價格或收到現金退稅，雖降低了旅客的預付成本，卻也變成一種漏洞，讓人可在滯留日本期間，以含稅價格轉售這些免稅品，從中牟利。

根據新規定，消費者須先以含稅價格購買符合條件的商品，再在90天內完成免稅手續，例如在機場航站掃描護照。待海關人員清關後，稅款將退還至旅客的支付卡或數位帳戶，即便原本是以現金付款。這套簡化流程將可免去在門市櫃台排隊的麻煩，也讓日本與海外廣泛採用的作法接軌。

除了程序改變，日本也廢除了在單一零售商購買的消費品免稅額度上限。原先每家門市每日可購買的免稅消費品上限為50萬日圓（約3168美元）。日本當局取消防拆封包裝的要求，預料也能緩解免稅店的結帳壅塞狀況。

日本全國免稅店協會會長秋田正紀對這項改變表示歡迎，認為取消包裝要求，既能節省消費者時間，還能減輕門市人員負擔。

不過，結帳時因為含稅而必須面臨較高預付成本，也可能改變消費者的行為出現。高島屋社長村田善郎表示，「這可能會造成心理障礙，即使只是在短期內」。

為因應新的退稅規定，零售商正推出各種措施，維持入境觀光客的消費動能。泛太平洋國際控股集團（PPIH）旗下的連鎖折扣店唐吉訶德，將不收取退稅手續費，以減輕消費者的財務負擔，促進銷售。

大型消費電子產品零售商友都八喜（Yodobashi Camera）在主要門市提供「市區退稅服務」，讓顧客以含稅價格買完商品後，可立刻收到退稅。

精華 FAQ

  • 外國旅客不再能在門市直接辦理退稅，必須先以含稅價格付款，之後在90天內於機場等地完成手續，待海關確認出境後再把稅款退回。

  • 舊制可直接免稅，容易被利用來在日本境內轉售免稅品牟利。新制改為先付款、後退稅，能減少這類套利空間，也讓管理方式更接近國際通行做法。

  • 唐吉訶德不收退稅手續費，降低旅客負擔；友都八喜則在主要門市提供市區退稅服務，讓顧客先買後即退，盡量維持入境旅客的購物動能。

退稅 零售商 護照

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