高盛調高原油價格預測 12月布蘭特油價原估90改估105美元 還可能更高
高盛因地緣政治風險與供應中斷疑慮上升，調高布蘭特與西德州油價預測，並認為2027年油市仍可能出現更高風險溢價。
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高盛因地緣政治風險與供應中斷疑慮上升，調高布蘭特與西德州油價預測，並認為2027年油市仍可能出現更高風險溢價。
高盛調高原油價格預測，預估2026年12月布蘭特油價將達每桶105美元，高於先前預測的90美元。
高盛在11月1日的報告中指出，原油供應減少的風險相當大，可能讓短期油價持續包含高額風險溢價。
高盛也將2027年布蘭特原油均價預測由每桶80美元調升至88美元。西德州油價方面，預估2026年12月價格為每桶94美元，2027年均價為78美元。
Daan Struyven、Yulia Zhestkova Grigsby等多位分析師在報告中指出：「中東與俄烏衝突，加上全球地緣政治分裂加劇，都使原油供應面臨高度中斷風險。」
他們說：「由於供應何時、何地中斷幾乎無法預測，我們目前的基本情境已將2027年全球每日100萬桶的供應中斷量納入估算。」高盛並指出，整體而言，油價仍有高於上述預測的風險。
高盛在11月1日報告中將2026年12月布蘭特原油價格預測，由原先的每桶90美元上修至105美元，反映市場對供應收縮與風險溢價的擔憂升高。 高盛指出，中東與俄烏衝突、以及全球地緣政治分裂加劇，都使原油供應面臨高度中斷風險；由於中斷時間與地點難以預測，油價仍有上行空間。 高盛將2027年布蘭特原油均價從每桶80美元調高到88美元，西德州原油則預估2026年12月為94美元、2027年均價為78美元，顯示整體預期同步上修。
精華 FAQ
高盛在11月1日報告中將2026年12月布蘭特原油價格預測，由原先的每桶90美元上修至105美元，反映市場對供應收縮與風險溢價的擔憂升高。
高盛指出，中東與俄烏衝突、以及全球地緣政治分裂加劇，都使原油供應面臨高度中斷風險；由於中斷時間與地點難以預測，油價仍有上行空間。
高盛將2027年布蘭特原油均價從每桶80美元調高到88美元，西德州原油則預估2026年12月為94美元、2027年均價為78美元，顯示整體預期同步上修。
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