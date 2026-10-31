我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

林肯號水兵跳海輕生獲救竟面臨懲處 被控裝病逃勤務 家屬批不公

沈伯洋辯論猛攻營養午餐 蔣萬安嗆：傷害多少家長學生一句道歉都沒有

資金加速撤出AI類股 轉進避險資產 美各天期公債走揚

編譯劉忠勇／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00

AI摘要

文章摘要整理：

財報失望與通膨、融資成本疑慮升溫，促使資金撤離AI與科技股，轉進瑞郎、日圓及美國公債等避險資產。

新一波企業財報令人失望，投資人日益擔心成本飆升和需求能否持續，加速資金撤出AI相關股票，導致科技股率全球股市下跌，投資人轉向避險資產，美國公債上漲。

Floodlines Research創辦人兼投資策略師安娜．吳（音譯）說：「這次財報季對AI業者相當不利，在AI泡沫和通膨疑慮下，多數業者股價都遭到賣壓。市場擔心的不是AI需求已經放緩，而是融資成本上升和信用風險，最終可能迫使超大規模資料中心業者放慢建設。」

隨著市場信心轉弱，交易者轉向瑞士法郎、日圓和美國公債等避險資產。瑞郎和日圓在十國集團貨幣中兌美元漲幅最大，美國各天期公債也全面上漲。

券商Moomoo市場策略師Greg Boland說：「整體而言，投資人要的不只是AI承諾。科技股價位偏高，市場要求更明確的證據，證明龐大投資能帶來獲利和現金流量。這使科技股避險情緒升高，並波及亞洲市場。」

美國公債延續29日漲勢。投資人買進各天期公債，防範經濟可能放緩，其中短天期公債漲幅較大，反映交易者略微降低對聯準會未來幾個月升息的預期。在亞洲交易時段，美國10年期公債殖利率下跌4個基點至4.9%，如今已低於Fed 9月升息時的水準。

精華 FAQ

  • 因為多家AI相關企業財報不如預期，市場開始擔心成本持續飆升、需求能否維持，以及龐大建設投資是否能順利轉化為獲利，導致賣壓明顯增加。

  • 投資人不只是擔心AI需求放緩，更在意融資成本上升與信用風險，這些因素可能迫使超大規模資料中心業者放慢擴建腳步，進一步壓抑股價。

  • 交易者轉向瑞士法郎、日圓與美國公債等避險資產，瑞郎和日圓兌美元走強，美國各天期公債全面上漲，10年期殖利率也下滑至4.9%。

聯準會 瑞士

上一則

AI燒錢遇考驗 Anthropic信評存疑、OpenAI降身價 Meta展望轉負向

下一則

幣安疑似駭客攻擊 比特幣嚇跌 盤中跌破7.7萬美元

延伸閱讀

全球科技股大逃殺 資金遁入這些資產規避風險

全球科技股大逃殺 資金遁入這些資產規避風險
美科技股失血、債券ETF吸金580億 華爾街喊「AI沒泡沫」也難安人心

美科技股失血、債券ETF吸金580億 華爾街喊「AI沒泡沫」也難安人心

美股收盤／AI燒錢疑慮掀晶片股殺盤 費半重摔6.7%

美股收盤／AI燒錢疑慮掀晶片股殺盤 費半重摔6.7%
避險資金湧入 美債殖利率降 投資機構大買原因曝光

避險資金湧入 美債殖利率降 投資機構大買原因曝光

熱門新聞

Alphabet 股價29日出現歷史性暴跌，拖累美國股市收低。路透

上市20年最慘一天 Alphabet暴跌逾12% 拖累美股

2026-10-29 17:35
幣安創辦人趙長鵬。路透

馬斯克諷幣安恐步FTX後塵 趙長鵬回敬：還持有SpaceX逾10億元股票

2026-10-30 11:50
美國科技大咖財報利空連環爆，導致全球科技股下挫，「七大巨頭」科技股中的Alphabet、亞馬遜、Meta和特斯拉年初迄今股價表現已轉跌，只剩蘋果、微軟和輝達今年來股價還是漲的。美聯社

全球科技股賣壓加劇「7巨頭」只剩這3檔今年還沒轉跌

2026-10-30 08:57
科技巨擘微軟公司。（美聯社檔案照）

規畫下個人生…微軟推自願離職 1/4員工、6萬人符合資格

2026-10-26 14:48
人工智慧（AI）資本支出燒錢疑慮加劇，導致Google母公司Alphabet股價29日寫下該公司史上最大單日跌幅紀錄，並觸發「死亡交叉」訊號。但歷史資料顯示，往後股價翻揚機率不低。路透

Google股價剛閃現「死亡交叉」訊號 賣壓恐近強弩之末

2026-10-30 12:41
馬斯克宣布，將推出盲視與心電感應裝置。（美聯社）

你是我的眼？馬斯克推「盲視裝置」稱讓失明者重見光明

2026-10-30 08:10

超人氣

更多 >
華人夫妻醫保每月12元 明年變2000多 「一家抱頭痛哭」

華人夫妻醫保每月12元 明年變2000多 「一家抱頭痛哭」
與黃仁勳關係密切 中籍女高管疑是間諜 驚人履歷遭起底

與黃仁勳關係密切 中籍女高管疑是間諜 驚人履歷遭起底
10家連鎖餐廳 被曝大量用微波爐加熱餐點

10家連鎖餐廳 被曝大量用微波爐加熱餐點
最新報告：共和黨將贏2激戰區參院席次 民主黨拿下眾院

最新報告：共和黨將贏2激戰區參院席次 民主黨拿下眾院
南加婦花20多萬長住郵輪養老 如今船停、滯留海外

南加婦花20多萬長住郵輪養老 如今船停、滯留海外