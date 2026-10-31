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幣安疑似駭客攻擊 比特幣嚇跌 盤中跌破7.7萬美元

編譯簡國帆／綜合報導
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AI摘要

文章摘要整理：

幣安傳出疑似遭駭後暫停儲值提領，致比特幣等加密貨幣下挫；初步估計約63億美元資金受影響，市場亦質疑產業資安防護能力。

比特幣30日盤中跌破7萬7000美元大關，因全球加密貨幣交易平台龍頭幣安（Binance）疑似駭客攻擊，共影響約63億美元資金，並已暫停儲值與提領作業、凍結受影響的約30億美元資產。產業專家指稱幕後黑手為北韓，形容為加密貨幣產業歷來最大規模駭客事件，也引發外界質疑該產業保護數位資產的能力。

幣安29日傳出疑似遭駭客入侵，表示正調查一起資安事件，「作為防範措施」，已暫停所有儲值與提領服務，也拖累比特幣等加密貨幣29日重挫。

隨著情勢愈來愈明朗，加密貨幣市場賣壓30日盤中加重，比特幣30日盤中跌3.1%，報7萬6348.43美元，乙太幣一度跌3.8%至2171.563美元，幣安推出的數位代幣BNB也大跌6.8%。

幣安30日表示，「初步調查」顯示，駭客先前能入侵一名工程師的筆電，從該平台提取資金，推估整體影響約63億美元，「我們已和區塊鏈夥伴合作，凍結受影響資產」，迄今已凍結至少30億美元，預期提領服務將在未來48小時內恢復，「各位的資金很安全，我們將擔保所有損失」、「我們的調查還沒把責任歸因於任何個人或團體」。

區塊鏈情報業者TRM實驗室指稱，這是「加密貨幣史上最大規模盜竊事件」，認為幕後黑手是北韓的菁英駭客單位TraderTraiter，因為駭客能命令幣安使用的錢包，把資產轉到駭客控制的錢包，手法類似2025年加密貨幣平台Bybit遭駭。

精華 FAQ

  • 幣安表示初步調查顯示，整體受影響資金約63億美元，並已和區塊鏈夥伴合作凍結資產，目前至少凍結約30億美元，尚待進一步釐清損失範圍。

  • 消息傳出後，加密市場賣壓明顯加重，比特幣盤中跌3.1%至7萬6348.43美元，乙太幣一度跌3.8%，幣安發行的BNB也大跌6.8%。

  • 區塊鏈情報業者TRM實驗室認為，幕後黑手疑似是北韓的菁英駭客單位TraderTraiter，並指其手法與2025年Bybit遭駭事件相似，屬於加密貨幣史上最大規模盜竊之一。

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