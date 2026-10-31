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日銀利率維持1.25% 基本通膨達2%目標 暗示12月升息

編譯劉忠勇／綜合報導
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日銀30日維持基準利率1.25%不變，最快12月再升息。圖為一名婦女在東京的商店...
日銀30日維持基準利率1.25%不變，最快12月再升息。圖為一名婦女在東京的商店選購民生必需品與蔬果。(路透)

AI摘要

文章摘要整理：

日銀維持利率1.25%不變，並確認基本通膨已達2%目標，暗示最快12月升息，同時宣布明年1月起加快出售ETF。

日本銀行（央行）30日一如預期維持基準利率在1.25%，並且在數十年的通縮後首次宣告，基本通膨率已達2%目標，未來重點為防範超標，暗示最快可能於12月升息。日銀也宣布，明年1月起加快減持ETF。日圓匯率走升0.3%，報157.27。

日銀結束兩天會議後，以八票對一票通過維持利率不變，唯一反對者為審議委員高田創。彭博調查的經濟學家全數預期利率維持不變。日銀也宣布，明年1月起加快出售ETF，以相當於市場交易量0.1%的年度規模，出售其持有的ETF，是2025年9月決定的0.05%兩倍。按新速度估算，售完所持ETF約需43年，較原先的112年大幅縮短。

總裁植田和男在記者會上暗示，最快可能在12月再次升息，強調了通膨上行的風險，並表示每次會議都會進行政策討論。

植田也表示，日本排除暫時性波動因素的基本通膨率，已達到與2%物價目標大致相符的水準，這是日本自2013年設定通膨目標以來，歷經約13年的重要里程碑。他強調，今後更重要的是讓通膨率穩定維持在2%左右。

由日相高市早苗任命的鴿派審議委員淺田統一郎和佐藤綾野，都對基本通膨已達2%的評估未持異議。這代表日銀若要進一步緊縮貨幣政策，遭遇的阻力減弱。

同日公布的數據顯示，向來為日本通膨領先指標的日本東京都9月核心通膨率年升2.6%，持續高於日銀2%目標，符合預期。

精華 FAQ

  • 日銀以8票對1票維持基準利率在1.25%不變，結果完全符合彭博調查的經濟學家預期，顯示市場早已消化這次按兵不動的決議。

  • 總裁植田和男指出，排除暫時波動後的基本通膨已達2%目標，政策重點轉向防範超標，並強調每次會議都會討論政策，因此12月升息的可能性升高。

  • 日銀宣布自明年1月起加快出售ETF，年度規模相當於市場交易量的0.1%，是先前0.05%的2倍；按新速度估算，全部售完約需43年。

通膨 利率 央行

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