SanDisk上季財報亮眼、展望優於預期 但市場不賞臉

各大記憶體業者與客戶簽長約情形(資料來源：TrendForce)

AI摘要 文章摘要整理： SanDisk上季財報大幅優於預期，資料中心業務帶動營收與毛利率暴增，但市場擔心榮景難久，股價仍大跌並引發對未來需求的觀望。

快閃記憶體與儲存大廠晟碟（SanDisk）上季營收成長378%，毛利率達85.1%，本季獲利展望也優於預期，但市場更關注榮景能延續多久，導致股價30日大跌13.47%。該公司並宣布股票分割，將1股拆為8股。

SanDisk 29日盤後公布，截至9月底的2027會計年度第1季營收達110.3億美元，高於市場預期約107億美元；調整後每股純益49.51美元，也優於原估的46美元。

資料中心事業營收年增1,682%至48億美元，遠高於FactSet彙整的分析師預估39.8億美元，是本季主要成長動力。

不過，其他事業未能全面達標。涵蓋智慧手機、PC、汽車、平板及實體AI應用的Edge事業，營收雖成長320%至58.3億美元，仍低於預期約60.7億美元；消費事業營收則下滑39%至3.97億美元，也不如預期。

調整後毛利率從去年同期的29.9%升至85.1%，優於市場預估。SanDisk預估，截至12月會計年度第2季（本季）營收介於122億至126億美元，調整後每股純益為55至57美元，均為股票分割前數字；調整後毛利率預計介於84.5%至85.5%。

但現金流量並非全無疑慮。上季營業活動現金流量為64億美元，低於分析師預估的67億美元；自由現金流量為63.1億美元。

SanDisk表示，AI正帶動NAND快閃記憶體需求長期增加，客戶釋出的需求訊號已延伸至2030會計年度之後。

彭博行業研究認為，NAND價格漲幅持續放緩，但AI相關需求仍將使供需失衡至少延續至2028年上半年。花旗指出，接下來的焦點是資料中心需求能否維持強勁、AI工作量是否繼續擴大，以及價格是否已經觸頂，或仍有上漲空間。